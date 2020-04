100 Kilo schwere Stahlteile treffen Bauarbeiter

Zwei Bauarbeiter erlitten am Mittwoch in Bad Tölz bei einem Arbeitsunfall Verletzungen (Symbolfoto).

Arbeitsunfall in Bad Tölz

von Andreas Steppan schließen

Auf einer Baustelle an der Wengleinstraße in Bad Tölz passierte am Mittwoch ein Arbeitsunfall. Beim Anheben mit dem Kran fielen schwere Baustahlkörbe herunter.