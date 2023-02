Ein Schwert und mutmaßliche Winzerer-Knochen: Archäologischer Fund geht ans Stadtmuseum

Etwa 1,30 Meter lang ist der „Eineinhalbhänder“ aus dem Schwertgrab in der Tölzer Stadtpfarrkirche. Vermutlich trug es vor über 500 Jahren Kaspar Winzerer II.. Er wurde – eine Seltenheit – mit der Waffe bestattet. © Christoph Schnitzer

Es war ein Aufsehen erregender Fund in der Stadtpfarrkirche Bad Tölz, als dort ein Grab entdeckt wurde, das mutmaßlich Überreste von Kaspar Winzerer II. beinhaltete.

Bad Tölz – Ganz schön respekteinflößend ist das etwa 1,30 Meter lange Schwert, das im dritten Stock des Tölzer Stadtmuseums in einer Vitrine zu besichtigen ist. Der „Eineinhalbhänder“ (benannt nach der Länge des Griffs) gehörte vermutlich dem Tölzer Pfleger Kaspar Winzerer II. und stammt aus dem sogenannten „Schwertgrab“ in der Tölzer Stadtpfarrkirche. Entdeckt worden war es 2007 bei der Kirchenrenovierung. Die aufwendigen Grabungen leitete damals der Tölzer Archäologe Dr. Stephan Möslein.

Kleinodien aus der Kirche ans Stadtmuseum Bad Tölz überreicht

Bei einem Pressetermin im Stadtmuseum unterzeichneten Pfarrer Peter Demmelmair und Bürgermeister Ingo Mehner am Freitag den Schenkungsvertrag. Der komplette Grabungsfund, fast 100 Teile, geht damit an das Tölzer Stadtmuseum. Veranlasst hatte dies das Landesamt für Denkmalpflege, wo derzeit noch der „Grabschatz“ lagert.

Schenker und Beschenkter: Pfarrer Peter Demmelmair (re.) unterzeichnet den Vertrag, Bürgermeister Ingo Mehner freut sich. © Christoph Schnitzer

Für Demmelmair ist die Schenkung nur logisch: „Das Museum ist der Ort des langen Gedächtnisses.“ Die Pfarrei könne diese „Kleinodien“ nicht sachgerecht lagern oder gar ausstellen. Und das sind sie natürlich wert, freute sich der Beschenkte, Bürgermeister Ingo Mehner. „Jeder Tölzer bekommt ja gleich ein Funkeln in den Augen, wenn er Winzerer hört.“

Tölzer Schwertgrab ist äußerst selten

Es war Stadtmuseumsleiterin Elisabeth Hinterstocker vorbehalten, die Details des in vieler Hinsicht spektakulären Funds zu erläutern. Neben zwei Kinderskeletten wurden im Chorbereich auch die Überreste von zwei Erwachsenen gefunden. Sie alle sind nicht zuzuordnen. Anders ist es bei der Grabstelle, die sich etwa dort befand, wo heute der Priestersitz ist. Die Knochen stammen von einem etwa 1,70 Meter großen Mann, der im Alter von 50 bis 60 Jahren starb. Das Grab wird auf die Zeit um 1500 datiert, so Hinterstocker. Das deutet darauf hin, dass es sich auch zeitmäßig um den um 1515 gestorbenen Kaspar Winzerer II. handelte. Also den Vater des „Goldenen Ritters“ Winzerer, dessen Denkmal in der Marktstraße steht. Winzerer II. war gleichwohl einflussreich am herzoglichen Hof und in der bayerischen Politik.

Auch diese Sporen gehörten zu dem Grabfund in der Kirche. © Möslein/CS

Dass er ein bedeutender Mann war, darauf deutet auch das Tölzer Grab hin. Wider allen Bestattungsregeln in Gotteshäusern wurde Winzerer II. mit Waffen, eben jenem „Eineinhalbhänder-Schwert“ begraben. Gewöhnlich, so Hinterstocker, war die Darstellung von Rüstung und Waffenzier der kunstvoll gearbeiteten Grabplatte vorbehalten. Das Tölzer Schwertgrab ist äußerst selten.

Textilreste sollen Auskunft über Leben des Winzerers geben

Zum Grabungsfund gehört nicht nur das Schwert. Erhalten geblieben sind nach fünf Jahrhunderten auch ein Handmesser, Sporen, Metallklumpen, die sich als silberne Schnallen herausstellten, Münzen, hölzerne Gebetsperlen und Stecknadeln. Im Kopfbereich wurden Pflanzensamen entdeckt, die zu einem Nackenkissen für den Toten gehört haben könnten.

Was den Fund für Hinterstocker so besonders und aufregend macht: Es wurden auch zahlreiche bis zu handtellergroße kleine Textilreste gesichert, die Aufschluss über das Leben eines herzoglichen Pflegers um 1500 herum geben können. Dafür schlägt das Landesamt für Denkmalpflege eine besondere Untersuchung an der darauf spezialisierten Hochschule Köln vor.

Das könnte einmal die Diplomarbeit eines Studenten sein, sagte Kunsthistorikerin Hinterstocker. Bisher ist nur das Winzerer-Schwert ausgestellt. Irgendwann sollen auch die anderen Fundstücke im Tölzer Museum präsentiert werden.

Von Christoph Schnitzer