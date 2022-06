„Architektouren“: Planer stellen zwei zukunftweisende Projekte in Bad Tölz vor

Von: Andreas Steppan

Offen zur Isar, naturnah gestaltet: Der Umbau des Taubenlochs ist eines von zwei Projekten in Bad Tölz, die am Samstag im Rahmen einer bayernweiten Veranstaltung der Bayerischen Architektenkammer vorgestellt werden. © Karl Bock

Einen Platz im Programm der „Architektouren“ zu bekommen, ist eine Auszeichnung für architektonische Vorzeigeprojekte. Gleich zwei befinden sich in Bad Tölz.

Bad Tölz – Einen Platz im Programm der „Architektouren“ zu bekommen, ist eine besondere Auszeichnung für architektonische Vorzeigeprojekte. Bei der Veranstaltung, zu der die Bayerische Architektenkammer jährlich am letzten Juni-Wochenende einlädt, präsentieren Planer und Bauherren ihre Werke jeweils vor Ort der interessierten Öffentlichkeit. Unter den landesweit als „zukunftsweisend“ ausgewählten 167 Neubauten beziehungsweise Maßnahmen zählen heuer gleich zwei Projekte in Bad Tölz: die Umgestaltung des Taubenlochs sowie der Neubau des Kindergartens an der Jahnstraße.

Park Taubenloch in Bad Tölz bei den „Architektouren“

Dem kleinen Park an der Isar kam dabei noch einmal eine besondere Ehre zu: Bürgermeister Ingo Mehner und Annika Sailer von Münchner Landschaftsarchitektur-Büro „Keller Damm Kollegen“ stellten die Umgestaltung diese Woche im bayerischen Bauministerium vor, als dort die Ausstellung „Architektouren“eröffnet wurde.

Vor rund 200 Zuhörern – vorwiegend Fachpublikum – habe er die Maßnahme im Taubenloch in den historischen Zusammenhang der Isar in Bad Tölz gesetzt, berichtet Mehner. Die Isar sei für die Stadt „kein x-beliebiger Fluss“, sondern habe eine große Bedeutung als Verkehrsader in Richtung München gehabt. Gleichzeitig habe die Isar schon immer eine Hochwassergefahr dargestellt.

Wie an vielen anderen Stellen, an denen die Isar durch bebautes Gebiet fließt, habe daher der Schutz vor Überflutung im Vordergrund gestanden – und weniger die „Zugänglichkeit“ oder „Erlebbarkeit“ des Flusses für die Menschen.

Umgestaltung Taubenloch mit Stampfbeton und Blühflächen

In Bad Tölz lässt sich auf der Westseite zwar auf der Promenade gut an der Isar entlang spazieren oder am Ufer sitzen, am Strand oder in Cafés. Auf der Ostseite aber habe es keinen so guten Platz gegeben, um die Abendsonne zu genießen. Hier wirke das Ufer eher „abgesperrt“ – mit der Schutzmauer am Isarkai etwa. Auch im Taubenloch behinderten lange ein Zaun, eine Buchenhecke und dahinter eine steile Böschung den Zugang zur Isar. Gleichzeitig hätten Trampelpfade gezeigt, dass viele Menschen durchaus das Bedürfnis hatten, hier ans Ufer zu gehen.

Eine Besonderheit, die im Trend der Zeit liege, sei die naturnahe Gestaltung des Parks. Die traditionelle Stampfbetontechnik, in der die Sitzmäuerchen am abgeflachten Ufer hergestellt wurden, biete eine natürliche Optik. Dazu wurden Blühflächen angelegt.

Eine besondere Herausforderung war es auch, den alten Baumbestand zu erhalten. Um dessen Wurzelwerk zu schonen, kamen zur Befestigung der neuen Wegestruktur und des Fundaments der Sitzmäuerchen teils tief in den Boden geschraubte Bodenanker zum Einsatz, schreibt Architektin Annika Sailer auf der Internetseite ihres Büros. „Durch die Verankerung widerstehen die Mäuerchen im Uferbereich den regelmäßig auftretenden Überspülungen bei Hochwasserereignissen.“

„Architektouren“: Besichtigung des Kindergartens Jahnstraße

Darüber können sich Interessierte bei den „Architektouren“ am Samstag ebenso informieren wie über die Besonderheiten des neuen Kindergartens an der Jahnstraße. Dessen Holzbauweise sei eigentlich untypisch für Bad Tölz, merkt dazu Mehner an. Immerhin musste die Marktstraße nach der Vernichtung durch einen Großbrand 1453 in Stein wiederaufgebaut werden.

Eine Neuinterpretation des Einfirsthofs stellt laut Architekt der Kindergarten-Neubau an der Jahnstraße dar. PRÖHL/ARCHIV © Arndt Pröhl

Der Kindergarten-Neubau ist laut den Architekten nun eine „Neuinterpretation eines Einfirsthofs. Aus Mehners Sicht schafft das Gebäude ein kindgerechtes Umfeld und ein „Gefühl von Geborgenheit“. Näheres erläutern bei den „Architektouren“ vor Ort Mitarbeiter des Münchner Büros „su und z Architekten“.

Termine

Die Umgestaltung des Taubenlochs stellt Architektin Annika Sailer am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr, vor. Treffpunkt ist der Findling am Eingang zum Park. Durch den Kindergarten an der Jahnstraße 5 führen die Architekten von 10.30 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung „Architektouren“ ist bis 15. Juli montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr im Foyer des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, Franz-Josef-Strauß-Ring 4, München, geöffnet.

