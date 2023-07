Asphaltwüste an Tölzer Kreuzung soll endlich verschwinden

Kreisverkehr und höhere Aufenthaltsqualität

Nicht besonders attraktiv ist die Hindenburgstraßen-Kreuzung in Bad Tölz. Erneut nimmt nun die Stadt eine Verschönerung in Angriff. Der Stadtrat beschloss jetzt, das Projekt anzugehen.

Bad Tölz – Ob’s diesmal klappt? Es ist 20 Jahre her, dass die Stadt Bad Tölz erstmals versucht hat, die hässliche Hindenburgstraßen-Kreuzung und das gesamte Umfeld städtebaulich in Angriff zu nehmen. Immer kam etwas dazwischen: wichtigere Projekte in der Stadt, zu magere Zuschüsse und die Einsicht, dass es wenig Sinn macht loszulegen, solange die Zukunft des Postareals ungeklärt ist. Das ist bekanntlich nun verkauft und mit dem Eigentümer ist die Stadt zum Beispiel wegen der nicht ganz einfachen künftigen Erschließung bereits im Gespräch. Auch sonst stehen die Sterne günstig. Im Bauausschuss am Dienstag fiel deshalb tatsächlich der Startschuss für das laut Michael Lindmair „ambitionierte Projekt“. Er leitete als Zweiter Bürgermeister die Sitzung.

Konkret heißt dies, dass ein Architektenwettbewerb gestartet wird, dessen Siegervorentwurf von einer mit Stadtratsmitgliedern besetzten Jury intern ausgesucht und schon im Herbst 2023 vorgestellt werden könnte. Eine Bürgerbeteiligung ist laut Stadtbaumeister Florian Ernst sehr erwünscht. Wie und wann das geschehen soll, werde die Stadt bekanntgeben. Ernst sprach insgesamt von einem „Meilenstein der Stadtentwicklung“.

Die Landschafts- und Städteplaner sollen den Bereich Hindenburgstraße, Nockhergasse-Beginn und Kreuzungsbereich verkehrstechnisch, funktional, ökologisch und gestalterisch überplanen. Es handelt sich immerhin um 6500 Quadratmeter. Und es geht um so spannende Themen wie die teilweise Freilegung des Ellbachs und Integrierung in ein Freiflächenkonzept.

Kreisverkehr soll die Ampeln ersetzen

Ulrike Bomhard (FWG) freute sich zum Beispiel darauf, dass hier für Schüler Orte mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Sie konnte sich auch einen Brunnen vorstellen.

Der Bach regte bei mehreren Räten die Fantasie an. Anton Mayer (CSU) fragte an, ob man nicht die Wasserkraft auch für die Stromerzeugung nutzen könnte. Eher nicht, antwortete Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Man habe das schon einmal vor acht, neun Jahren untersucht. Damals habe man keine Wirtschaftlichkeit erkennen können. Das Gefälle sei zu schwach. Er werde das aber nochmals prüfen lassen.

„Ist der Kreisverkehr noch eine Option?“erkundigte sich Matthias Winter (CSU). „Ja“ sagte Fürstberger. Die Ampel sei nur zwei Stunden am Tag nötig, nämlich dann, wenn die Schule beginne und ende.

Martin Harrer (FWG), der auch Anlieger ist, wollte wissen, ob sich der Postareal-Eigentümer, die Familie Worbs, und die Stadt mit ihren Umbauplänen eventuell im Weg umgehen. Dies werde man im Auge haben und abstimmen, versicherte Fürstberger. Harrer fragte auch nach, warum ein markanter Baum vor dem Niederberger-Haus (später Elektro Müller) vor kurzem gefällt worden ist. Dank des neuen Baumkatasters konnte Fürstberger sofort Auskunft geben. Der Bergahorn sei angeschlagen und tatsächlich verkehrsgefährdend gewesen.

Julia Dostthaler: „Wer besetzt die Jury?“

Julia Dostthaler (CSU) bat darum, die Barrierefreiheit im Auge zu haben. Das sei bei Projekten, die von der Städtebauförderung bezuschusst werden, sowieso klar, war die Antwort der Verwaltung. Apropos Zuschuss: Für die vorbereitende Untersuchung hat der Freistaat schon mal 100 000 Euro zugesagt. Die Stadt hat im Haushalt weitere 60 000 Euro bereitgestellt.

Julia Dostthaler wollte schließlich noch wissen, wer die Jury besetzt. Das geschehe wie beim Thema Kurhaus-Erweiterung, antwortete Fürstberger. Hier war die Jury von ausgesuchten Stadträten besetzt worden, was nicht alle anderen Ratsmitglieder für gut befunden hatten. Darauf spielte Dostthaler an, als sie forderte, dass der gesamte Stadtrat mit der Vorauswahl befasst werden solle. Das sei nicht die Entscheidung der Verwaltung, sondern die der Fraktionen gewesen, konterte Fürstberger etwas unwirsch.

Der Beschluss für den Start des neuen Sanierungsgebiets fiel einstimmig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.