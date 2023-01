Asylbewerber: Turnhallen müssen belegt werden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wird ab kommender Woche wieder mit Asylbewerbern belegt: Die Mittelschul-Turnhalle in Geretsried. Ab März 2022 waren dort Ukrainer untergebracht. Seit dem Sommer stand sie wieder für Sport zur Verfügung, bevor im Dezember erneut die Vorbereitung für die Unterbringung begann. © Hermsdorf-Hiss/A

Der Strom der Asylbewerber in den Landkreis ebbt nicht ab. Weil der Punkt erreicht ist, an dem keine dezentralen Unterkünfte mehr zur Verfügung stehen, werden nun wieder Turnhallen belegt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Er sei eigentlich jemand, dem immer Lösungen für Probleme einfallen, sagt Landrat Josef Niedermaier. „Aber das Thema Flüchtlinge bereitet mir schlaflose Nächte.“ Dabei gehe es weniger um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Hier bin ich immer noch beeindruckt von der Leistung unserer Bevölkerung. Wir konnten ja praktisch auf einen Schlag eine vierstellige Zahl von Menschen unterbringen“, sagt Niedermaier.

Etwa alle zwei Wochen gibt es eine Zuteilung von 50 Asylbewerbern

Deutlich mehr besorgt ihn der stetige Zustrom an Asylbewerbern, der nicht abreißen wird. „Aber das interessiert keinen.“ Dabei sei die Lage, „wenn man die schiere Zahl anschaut, schlimmer als 2015“. Im Moment würden viele Menschen aus der Türkei, Syrien und Afghanistan kommen. Alle zwei Wochen gibt es eine Zuteilung von etwa 50 Asylbewerbern. „Es ist kein Ende absehbar. Viele dieser Menschen sind seit der letzten Krise unterwegs und waren zuletzt in den großen Lagern“, sagt Josef Niedermaier.

Knapp 2800 Asylbewerber, Bleibeberechtigte, afghanische Ortskräfte und ukrainische Kriegsflüchtlinge leben derzeit (Stand: 30. Dezember 2022) laut Landratsamt im Landkreis. Die Abkürzung ÜWH steht für Übergangswohnheim. Dort sind die afghanischen Ortskräfte untergebracht. Bleibeberechtigte sind Menschen, die ein Bleiberecht haben und eigentlich aus den Asylunterkünften ausziehen müssten, das aber nicht können, weil sie keine Wohnung finden. © Landratsamt

Der Landkreis erfüllt derzeit seine Quote nicht

Der Landrat rechnet eher mit größeren Zuweisungen, „weil wir bei der Quotenerfüllung derzeit unter den vier schlechtesten Landkreisen in Oberbayern“ sind. Mit dezentralen Unterkünften komme man hier nicht mehr weiter. Auch weil man an dem Punkt ist, an dem alle Wohnungen belegt sind. Natürlich würden diese immer ein Teil des Konzepts bleiben, und man miete auch gerne weitere an. „Aber bei dem, was auf uns zukommt, wird dezentral nicht helfen. Wir brauchen Unterkünfte mit 100 bis 200 Plätzen“, sagt der Landrat.

Bürgermeister sind aufgerufen, schnell erschließbare Grundstücke zu melden

Zwei Tage vor Weihnachten gab es noch einmal ein Gespräch mit allen Bürgermeistern. „Die Kommunen sollen schnell erschließbare Grundstücke suchen und melden“, sagt Niedermaier. „Ich habe den Bürgermeistern gesagt, dass der Freistaat zur Verfügung steht, die Kosten trägt und auch bereit ist, schnell zu bauen. Es ist auch nicht wie 2014/15, als es einen Mangel an Containern gab. Die sind da.“ Die Resonanz bei den Bürgermeistern sei allerdings überschaubar gewesen. „Die nehmen das zur Kenntnis, gehen aber in Deckung. Das nagt an mir“, bekennt Niedermaier.

Die Wolfratshauser Turnhalle ist ohnehin noch belegt, die Geretsrieder folgt nächste Woche

Im Moment bleiben so nur die Turnhallen. Die Mehrzweckhalle in Wolfratshausen ist ohnehin seit April 2022 belegt. Waren dort anfangs Ukrainer untergebracht, dient die Halle nun praktisch als „Ankunftshalle“ für die Asylbewerber. „Die Menschen, die ankommen, werden nach Wolfratshausen gebracht. Dann wird geschaut, wo wir sie unterbringen können“, erläutert Niedermaier. Da es aber keine freien Plätze mehr gibt, erfolgt nun die Belegung weiterer Hallen. Für kommende Woche ist der nächste Bus mit Asylbewerben angekündigt. Sie werden in die Turnhalle der Geretsrieder Mittelschule ziehen.

Tölzer Halle wird nach den Aufführungen von „West Side Story“ belegt

Danach könnte die landkreiseigene Halle in Icking folgen und die des Tölzer Gymnasiums – sobald die Aufführungen des Großprojekts „West Side Story“ über die Bühne gegangenen sind. „Wie es aussieht, wird die gar nicht mehr für den Schulsport freigegeben“, sagt Niedermaier. Aber auch die Hallen in den Gemeinden stehen im Fokus. „Im Januar wird es eine Bürgermeister-Dienstbesprechung geben, in der wir eine Reihung festlegen. Nicht jede Halle ist geeignet. Wenn ich nur 70, 80 Menschen unterbringe, ist der Aufwand so groß, dass es sich nicht lohnt. Wir brauchen die großen“.

Hallenbelegung geht Landrat Josef Niedermaier „gegen den Strich“

Die Belegung von Turnhallen gehe ihm „absolut gegen den Strich“, sagt der Landrat. „Aber wir haben nichts anderes. Leidtragende sind hier wieder die Jugendlichen und die Sportvereine.“ Nur wenn die Gemeinden Grundstücke für den Bau größerer Unterkünfte melden, könne „man die Katastrophe, Hallen zu sperren“, abwenden oder zumindest dafür sorgen, dass sie irgendwann wieder nutzbar sein werden. Niedermaier macht aber auch deutlich, dass das Landratsamt bei der Betreuung der Flüchtlinge nicht mehr die Unterstützung leisten kann, die es 2015/16 gab. „Dafür haben wir einfach keine Leute mehr – und der Kreistag wird weitere Stellen keinesfalls genehmigen.“ Man werde sich um den Sicherheitsdienst kümmern, aber der Rest – von der Geldauszahlung bis zur Betreuung der Ehrenamtlichen – liege bei den Gemeinden.

