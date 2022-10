Asylbewerber: Zuteilung an den Landkreis beginnt wieder

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Landkreis rechnet wieder mit deutlich mehr Asylbewerbern. © dpa

Der Landkreis stellt sich auf eine Flüchtlingswelle ein, die ähnlich werden könnte, wie die von 2015. Darauf ging Landrat Josef Niedermaier in der Jahresversammlung der Kreisgruppe der Freien Wähler ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Die Auffanglager der Regierung sind rappelvoll“, sagte Landrat Josef Niedermaier in der Versammlung der Freien Wähler. Daher beginnen nun wieder die Zuteilungen an die Landkreise. „An diesem Dienstag werden erstmals seit den Zuteilungen der ukrainischen Flüchtlinge wieder Asylbewerber in größerer Menge in den Landkreis zur Unterbringung gebracht werden“, erklärt Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Anfrage. Ähnliche Zuweisungen gebe es derzeit in allen oberbayerischen Landkreisen. „Und das wird die nächsten Wochen so weitergehen“, prophezeit Niedermaier, der von 50 zugewiesenen Flüchtlingen sprach.

Vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei kommen

Die Menschen kommen aus den Anker- beziehungsweise Ankunftszentren der Regierung von Oberbayern und werden per Bus in den Landkreis gebracht, so Peischer. Es handle sich „hauptsächlich um Personen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei“. Im Rahmen der Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge habe der Landkreis neue Unterkünfte akquirieren können, so die Behördensprecherin. Daher sei man „in der Lage, diese Personen angemessen unterzubringen“. Zuletzt lebten etwa 2400 Flüchtlinge im Landkreis. Der Großteil stammt aus der Ukraine. Darunter sind aber auch knapp 700 Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft.

Plätze in den Unterkünften dürften bald knapp werden

Die Plätze in den offiziellen Unterkünften dürften bald knapp werden – zumal dort derzeit auch 275 sogenannte Bleibeberechtigte wohnen. Die müssten eigentlich ausziehen, finden auf dem ohnehin umkämpften Wohnungsmarkt aber keine Bleibe. „Diese Fehlbeleger werden aber ausziehen müssen“, befürchtet Niedermaier. Das Problem: Finden sie keine Wohnung, gelten sie als obdachlos und fallen in die Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde. Um das zu verhindern, sei der Landkreis auf der Suche nach Grundstücken, auf denen die Regierung Unterkünfte bauen könne. Das sei unabdingbar, „sonst sind die Turnhallen wieder belegt“, sagt der Landrat.

Landrat befürchtet weitere Spaltung der Gesellschaft

Er wisse, dass das zu Konflikten führen wird. „Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als das abzuarbeiten. Wir werden das schaffen müssen.“ Er befürchte aber, dass es zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft kommen könne, weil die Belastung der Bevölkerung ohnehin hoch sei. „Es wird eine Belastungsprobe“, sagte Josef Niedermaier.

