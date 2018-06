Auf der B13: Entenfamilie löst schweren Unfall aus

Eine Enten-Familie will die stark befahrene B13 kreuzen. Was sie damit auslösen, überrascht selbst die Polizei. Doch dem Entenretter sei nichts vorzuwerfen, versichert die Polizei.

Bad Tölz/Gaißach - Die Bundesstraße 13 ist viel befahren. Nicht leicht also für eine Enten-Familie, wenn diese von der einen auf die andere Seite gelangen möchte. Einige Tiere probierten es am Dienstag gegen 17 Uhr trotzdem kurz hinter dem Hirschkuss-Gebäude. Glücklicherweise bemerkte ein Mann aus Hannover (48), der in einem VW unterwegs war, die Enten rechtzeitig und bremste. Auch die entgegenkommenden Fahrzeuge hielten an. Ein Tölzer (19) in einem Opel bemerkte die Situation und hielt hinter dem VW an. Die Lenggrieserin (20) dahinter allerdings konnte ihren Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Opel auf. Auch ein Tölzer (23) mit einem Jeep sah den Stau zu spät und fuhr wiederum auf die Lenggrieserin auf. Der Opel des Tölzers wurde im Verlauf des Unfalls auf den VW des Hannoveraners geschoben - wann genau das passierte, konnte noch nicht geklärt werden.

Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn, die Feuerwehr Gaißach sicherte die Unfallstelle ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 26500 Euro.

Und die Enten? Die machten sich auf und davon, wie Polizeihauptkommissar Andreas Rohrhofer augenzwinkernd sagt: „Unfallflucht“. Der Hannoveraner habe im übrigen richtig gehandelt: „Man darf für Enten bremsen“ - es komme aber immer auf die Situation an. Bevor man etwa für ein Kleintier den Lenker verreiße oder wild und unvorhersehbar bremse, müsse man zur Not das Tier überrollen. In diesem Fall aber habe der VW-Fahrer alles richtig gemacht und besonnen gebremst.