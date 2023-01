Auf der Suche nach dem „blauen Öl“: Grundwasser-Bohrungen in Bad Tölz

Arbeiter sind mit schweren Bohrgeräten seit Tagen am werkeln. © cs

Seit einigen Tagen ist schweres Bohrgerät auf dem Gelände der Tölzer Stadtwerke aufgefahren. Denn es sollen Grundwasserströme erkundet werden.

Bad Tölz - Nein, das sei keine Suche nach Öl, antwortet Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber auf die augenzwinkernde Frage nach dem Hintergrund der Bohrgeräte auf dem Stadtwerke-Gelände. Man sei dabei, die Grundwasserströme zu erkunden. Das Ganze steht im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Kombiheizzentrale neben der Feuerwache, mit der die Nahwärmeversorgung in Tölz ausgebaut werden soll.

Hintergrund: Bau der neuen Kombiheizzentreale neben der Feuerwache

Leider sei man am Standort der Tölzer Feuerwache an der Lenggrieser Straße auf kein energetisch nutzbares Grundwasser gestoßen. Deshalb hoffe man nun, an der Osterleite fündig zu werden. Gebohrt wird bis 150 Meter Tiefe auf der Suche nach „warmen“ Grundwasserströmen. Bei Erfolg wird dieses, so Stadtwerke-Chef Huber, „abgekühlt, um umweltfreundliche Heizwärme für das Nahwärmenetz zu gewinnen“. Das sei sozusagen „blaues Öl“. Das Grundwasser wird dabei nicht entnommen. Die zum Einsatz kommenden Wärmepumpen werden mit Photovoltaik-Strom betrieben. So werde, sagt Huber, „unser großes Projekt Wärmenetz 4.0“ schrittweise realisiert“. (Christoph Schnitzer)

