Auf geht’s zum dritten Trucker-Treffen

Es rührt sich wieder etwas im Moraltpark am Wochenende. Die dritte Auflage des Trucker-Treffens steht auf dem Programm.

Bad Tölz – Für Mit-Organisatorin Stephanie Hörmann ist „es eigentlich die schönste Veranstaltung im Jahr, weil die Stimmung so gut und die Atmosphäre gemütlich ist“. Kein Wunder also, dass der Zuspruch zum Oberland Trucker-Treffen im Moraltpark von Jahr zu Jahr größer wird. Am kommenden Wochenende, 8./9. September, haben wieder die großen Zugmaschinen – viele davon aufwendig gestaltet – das Gschau.

„Wir sind komplett ausgebucht“, sagt Hörmann. Tatsächlich erreichten sie und das Organisationsteam für die dritte Auflage der Veranstaltung rund 600 Anfragen. 185 bekamen den Zuschlag, für mehr reicht der Platz vor dem „Jailhouse“ einfach nicht aus. Man habe auf eine gute Mischung geachtet, auf „ein schönes Durcheinander“, sagt Hörmann lachend. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Deutschland, auch aus Holland, Italien oder auch Belgien reisen Trucker an.

Viele kommen bereits im Laufe des morgigen Freitags. „Deshalb machen wir dann auch schon eine Bar auf dem Festplatz auf“, sagt Hörmann. Schon im vergangenen Jahr hätten nämlich viele Interessierte dabei zuschauen wollen, wie die Zugmaschinen eingeparkt werden.

Am Samstag und Sonntag startet der Betrieb dann jeweils um 10 Uhr (Sonntag mit Weißwurstfrühstück). Samstag ist bis 1 Uhr geöffnet. Abends ist das Bild besonders stimmungsvoll, dann nämlich, wenn Zugmaschinen, Festplatz und das ganze Drumherum in buntem Licht erstrahlen. Der Eintritt aufs Gelände kostet drei Euro. Der Erlös wird wieder gespendet. „Dieses Mal an die Gemeinde Gaißach, die eine Sporthalle bauen will“, sagt Steffi Hörmann.

Im Rahmenprogramm gibt’s Live-Musik. Die „Old Jumpers“ – eine fünfköpfige Coverband, deren Repertoire von Chuck Berry über Tina Turner bis hin zu Led Zeppelin reicht – spielt am Samstag ab 13 Uhr. Bei „Rock’n’Roll & Petticoats“ ist der Name Programm. Möglichst nah am Original werden Rock’n’Roll-Klassiker gespielt – und zwar ab 16 Uhr. Gegen 19 Uhr betritt dann die „Root Bootleg Band“, eine der gefragtesten Rock’n’Roll-Formationen, die Bühne.

„New Country Reloaded“ lautet das Motto von D.B. Rose, die den musikalischen Auftakt am Sonntag gegen 12 Uhr gestaltet. Rockabilly aus Augsburg ist geboten, wenn dann „RoadShot“ auftreten. Gegen 14 Uhr wird das der Fall sein. Mit „Still Country“ aus dem Salzkammergut klingt der zweite Veranstaltungstag ab 17 Uhr dann langsam aus. Klassiker der Countrymusik, Oldies und Rock’n’Roll haben die sechs Musiker im Repertoire.

Weitere Infos

www.oberland-trucker-treffen.de