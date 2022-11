Aufblühen beim Tölzer Knabenchor - Neue Räume, Neue Mitglieder

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Ständchen für die ZDF-Mitarbeiter im Beisein von Chor-Gründer Gerhard Schmidt-Gaden (re., sitzend): Im neuen Quartier fühlen sich die jungen Sänger und die Chor-Mitarbeiter sehr wohl. Vier Tölzer Kinder in der Rolle der Hirten © knabenchor

Im Oktober ist der Tölzer Knabenchor in seine neuen Räume im ZDF-Gebäude in Unterföhring eingezogen. Es läuft bestens, auch bei der Suche nach neuen Sängern.

Bad Tölz/München – Der Terminkalender ist voll, der Nachwuchs hat seine ersten Proben, und in den neuen Räumen ist alles bestens: Nach der schwierigen Corona-Zeit blickt man beim Tölzer Knabenchor nun wieder optimistisch in die Zukunft. Am ersten Adventswochenende begann für die Sänger die Weihnachtssaison. „Wir sind durchgetaktet“, berichtet Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden. Unglücklich ist sie darüber freilich nicht, auch wenn es viel zu organisieren gibt. Im Oktober bezog der Chor die neuen Probenstudios im ZDF-Gebäude in Unterföhring. „Es ist wunderbar, wir haben jetzt viel mehr Platz“, schwärmt sie. An der Akustik feile man zwar noch ein bisschen, aber das sei zu lösen. Schön sei auch, dass man die Kantine mitbenutzen könne, sowie eine große Wiese, auf der sich die Kinder bei einem Probentag auch mal mit einer Runde Fußballspielen austoben könnten.

Zusammenarbeit mit ZDF schon geplant

Die ZDF-Mitarbeiter habe man auch schon kennengelernt. Die jungen Sänger dichteten extra den Tölzer Schützenmarsch um und sorgten damit für große Heiterkeit. „Der Leiter des Landesstudios hat gesagt, wir dürfen hier so laut singen, wie wir wollen. Wo hat man schon so einen Vermieter?“, freut sich Schmidt-Gaden. Eine erste kleine Zusammenarbeit gibt es auch schon: Das ZDF wird über das erfolgreiche Casting berichten. 80 Schulen hat das Knabenchor-Team in den vergangenen Wochen besucht, um Nachwuchstalente zu sichten. „Wir haben auch Schulen im Nordosten von München besucht, weil die ja jetzt in unserer Umgebung sind“, sagt Schmidt-Gaden. Und sie freut sich: „Wir haben viele Talente gefunden.“ Gleich 25 Kinder befinden sich derzeit im jüngsten Chor. Weitere fünf bis zehn Buben kommen wahrscheinlich noch hinzu. Bis Ende Dezember dürfen sie in die Arbeit reinschnuppern, dann müssen sich die Eltern entscheiden, ob die Kinder eine Ausbildung bekommen oder nicht.

Die „Großen“ blühen nun in der Konzertsaison auf. „Alle freuen sich wahnsinnig, dass sie nun endlich auch die Weihnachtslieder singen dürfen, die sie in den vergangenen zwei Jahren einstudiert haben“, sagt Schmidt-Gaden. Zudem gab es einen großen Auftritt Mitte November beim Bach-Festival in Lausanne mit Michael Hofstetter, dem Künstlerischen Leiter. „Es hat den Kindern sehr gut getan, auch mal wieder eine Konzertreise zu machen.“ Die Kinder sind auch in zahlreiche Opernaufführungen in ganz Deutschland eingebunden, außerdem in die Neuinszenierung von „Lohengrin“ an der Staatsoper in München. Premiere ist kommenden Mittwoch, 7. Dezember.

Konzerte im Dezember im Landkreis

Zuvor sind sie aber noch in Bad Tölz zu sehen, nämlich am Freitag, 2. Dezember. Im Kurhaus wird um 19.30 Uhr die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff aufgeführt. Die vier Hirten – zwei Mädchen, zwei Buben – sind übrigens aus Tölz. „Wo sonst bekommt man Kinder, die so wunderbar Bairisch sprechen?“, sagt Schmidt-Gaden. Weitere Mitwirkende sind Barbara Gaasteiger (Harfe) und Martin Regnat (Akkordeon). Die gleiche Aufführung ist am Montag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr in der Loisachhalle in Wolfratshausen. Außerdem gibt der Knabenchor am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 19.30 Uhr im Tölzer Kurhaus sein traditionelles Konzert mit alpenländischer Weihnachtsmusik. Mit dabei sind Moritz Demer (Harfe) und der ehemalige Leiter Clemens Haudum am Akkordeon.

Karten

für die Konzerte gibt es online bei München-Ticket und über die Tölzer Tourist-Information, Telefon 0 80 41/78 67 15.

