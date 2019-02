Goethes „Faust“ in der „Lust“: Doch eher ein Klamauk

Goethes „Faust“ gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Bei der Aufführung in der Alten Madlschule wurde man dem Stück jedoch nicht wirklich gerecht.

Bad Tölz – Große Werke der Weltliteratur von Wagners „Ring“ bis zu den Dramen Shakespeares auf Kammerbesetzung und Spielfilmlänge einzudampfen, ist längst kein Novum mehr, sondern wird seit Jahrzehnten praktiziert. Es verlangt den Akteuren die besondere Gabe ab, in der Verknappung und Verdichtung die Essenz des Werkes zu bewahren. Das kann für den Zuschauer zur Offenbarung werden; manch einer versteht hier zum ersten Mal, was ihm ein Werk eigentlich sagen will.

Goethes „Faust“ glauben alle irgendwie zu kennen. Und doch bot er seit jeher ein reiches Betätigungsfeld für germanistische Forschung und Deutung – und wird es lange noch bieten. Ihn in 90 Minuten mit zwei Personen auf der Bühne abzuhandeln, ist ohne Frage eine echte Herausforderung.

Georg Kaser, 1953 geborener Schauspieler und Regisseur aus Südtirol, und Peter Schorn, 1978 in Brixen geborener Theater- und Filmschauspieler sowie Kabarettist, stellten sich dieser am Samstagabend in der komplett ausverkauften „Alten Madlschule“ auf Einladung des Tölzer Kulturvereins „Lust“. Das Publikum amüsierte sich bestens und spendete reichen Beifall am Ende.

Doch wofür genau? Für 90 dichte Minuten Theaterspaß, den die zwei Vollblutschauspieler mit fliegenden Rollenwechseln fraglos bieten konnten. Ob sie dem Stück damit gerecht wurden, steht auf einem anderen Blatt.

Es sind die ganz großen Fragen der Menschheit, die Goethe hier aufwirft. Es geht um das ewige Streben nach Wissen, nach Liebe, nach Anerkennung. Und nicht zuletzt wird die Bedeutung der Religion kritisch hinterfragt. Das Drama des Gelehrten (Dr. Faustus), der sich auf einen Pakt mit dem Teufel (Mephistopheles) einlässt, um seine hohen Ziele zu erreichen, ist das eine. Das Drama einer jungen Frau (Gretchen), die aus Liebe mit den Konventionen bricht, schwanger wird – und damit aus der Gemeinschaft ausgestoßen ist, ist das andere.

Goethe war als Jurist in den Fall einer Kindsmörderin, die zum Tode verurteilt wurde, involviert. Ihm lag daran, den Blickwinkel der Gesellschaft zu weiten, darauf hinzuweisen, dass sich keine Frau ohne Mittun eines ebenfalls verantwortlichen Mannes in diese Lage bringen kann. Und er wollte aufzeigen, in welch tiefe Verzweiflung eine Frau, ein Mädchen durch eine ungewollte Schwangerschaft geraten kann. Das ist noch heute aktuell, um wie viel bemerkenswerter war dieses Anliegen eines männlichen Autors vor über 200 Jahren.

Wenn Szenen, die diese Urthemen mit unglaublicher Tiefe und Empathie auf die Bühne bringen, zum sorglos belachten Klamauk werden, dann kann das dem Zuschauer wehtun. Oder er kann das Ganze als Comedy nehmen und sich amüsieren. Schorn gibt den Faust als aalglatten Bankertyp im schiefergrauem Seidenjackett, was vielleicht ein möglicher Ansatz für eine moderne Deutung der historischen Faust-Figur (die Goethe ja keineswegs erfunden hat) sein könnte. Kaser verkörpert Mephistopheles passend als den listigen, skrupellosen, über Leichen gehenden Teufel – im feuerroten Strickpullover. Da entstehen für Momente Monologe, teils auch Dialoge, die den Kern des Dramas treffen. Wenn die beiden dann kurzerhand – die Tischdecke wird zum Rock, etwas Lippenstift und Rouge aufgelegt – zu den weiblichen Figuren mutieren, kippt die Szene allerdings unweigerlich ins Groteske, Klamaukige, Comedyhafte. So entsteht ein Ungleichgewicht: Gretchens Drama nimmt Goethe ebenso ernst wie das von Faust. Und dass gerade urweibliche Probleme der Lächerlichkeit preisgegeben werden, berührt unangenehm.

Gleichwohl sei nochmals betont: Georg Kaser und Peter Schorn sind tolle Akteure mit großer Bühnenausstrahlung. Allein die Wahl und Ausgestaltung des Stoffes wirft Fragen auf. Nebenbei bemerkt: Dass Faust in dem kleinen Saal der Lust in der Aufführung tatsächlich vier Zigaretten rauchen muss, erfreute nicht jede(n) im Publikum.

