Auftritt im Tölzer Kurhaus: Munteres Song-Recyceln mit „d’Bavaresi“

Von: Ines Gokus

Sebastian Horn, Otto Schellinger und Matthias Kellner (v. li.) bilden „d’Bavaresi“. © arp

Die neue Formation „d‘Baveresi“ mit dem im Landkreis bekannten Musikern Sebastian Horn, Matthias Kellner und Otto Schellinger gastierte im Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – Drei gestandene Musiker, bayerisches und sonstiges Liedgut der letzten Jahrzehnte und der Begriff „Bavaro-Pop“: Ist das was Neues, was Sebastian Horn, Matthias Kellner und Otto Schellinger mit ihrer neuen Formation „d’Bavaresi“ da kredenzen? Bei ihrer ersten Station im Tölzer Kurhaus wurde schnell klar: Eine Bierzeltband sind sie nicht. Und das ist eine gute Nachricht.

„Bayerische Hits mit Witz“ mit diesem Slogan stapeln sie eindeutig zu tief. Auch wenn es weder an Witz noch an Wumms mangelt bei den Songs, die sie auserkoren haben, auf links gedreht neu interpretieren und somit so manchem Schlager den Schrecken nehmen. Los ging es mit Ringsgwandls „Nix mitnehma“, was der schon selbst von Bob Dylans „Gotta serve somebody“ abgeschaut hat und was vermutlich noch ein Dutzend Cover vertragen würde, weil es einfach ein toller Song ist.

Über 100 Zuhörer im Kurhaus

Die Resi, die mit dem Traktor abgeholt wird, so erfährt man, sei eigentlich ein tieftrauriges Lied, „weil sie ihn ja nicht mag“ und so spielen sie Fierecks Gassenhauer in Moll mit „Rap-Teil für die Jugend“. Mitsingen fiel nicht schwer, wenn auch unter den gut 100 Zuhörern eher wenig „Jugend“ vertreten war. Die Stimmung an den Tischen war nach anfänglicher Zurückhaltung doch irgendwann ziemlich bombig. Und immerhin steht der Resi als Namensgeberin für die Band auch durchaus eine Sonderstellung im Programm zu.

Horn, Kellner und Schellinger können erst jetzt auf Tour gehen, auch wenn sie sich schon kurz vor dem Lockdown gefunden hatten, um ihr gesammeltes musikalisches Können zusammenzuwerfen. Die „zwei Jahre Dunkelheit“, wie Horn die auftrittslose Zeit rückblickend nennt, scheinen sie jedenfalls gut genutzt zu haben, um am Repertoire zu feilen und am Gefrotzel auf der Bühne, das durchaus als kabarettistisch durchgehen kann.

Dass sie genauso viel Spaß hatten wie das Publikum war nicht zu übersehen. Und dass dabei auch das Düstere seinen Platz hat, ist vermutlich der leicht morbiden Ader von Sebastian Horn geschuldet. Die kennt man von den Liedern seiner Band „Dreiviertelblut“, und man findet sie neben all den Spassettln auch beim oberpfälzischen Liedermacher Matthias Kellner.

Beste Stimmung herrschte im Publikum beim Konzert im Tölzer Kurhaus. © arp

Der brilliert mit Bluesstimme, Schlagfertigkeit und einer genialen Bühnenpräsenz – und mit dem Geständnis, als Achtjähriger mit dem Haarbürstenmikro „I bin a bayerisches Cowgirl“ geschmettert zu haben, das, man ahnt es, Einzug auf die Playlist von „d’Bavaresi“ gefunden hat.

Schlagzeuger Otto Schellinger, der auch sonst alles spielen kann, was es an Instrumenten so gibt und sich gesanglich nicht hinter Horn und Kellner verstecken muss, strahlte den ganzen Abend von der Bühne, dass es eine wahre Freude war. Mit dem „Diridari Hansi“ alias Johnny Cash, Konstantin Wecker, Willy Michl oder der „Spider Murphy Gang“, aber auch „Men at Work“ und den „Talking Heads“ ging es weiter mit dem Song-Recyceln. Aus „Down under“ wurde „I bin aus dem Freistaat Bayern“, „So a saudummer Dog“ spielte man im Heavy-Metal-Sound und statt „Kung Fu Fighting“ hieß es „Mia warn beim Fingerhakeln“. Lieder in ein anderes Genre zu stecken funktioniert erstaunlich gut und macht Laune.

Coversongs neu interpretiert: Von Johnny Cash bis Willy Michl

Witzig auch die Anekdote, dass bei der Eröffnung des Tölzer Müller-Markts vor geschätzt 40 Jahren die bis dato weitgehend unbekannte Deutsche-Welle-Formation „Trio“ gespielt haben soll – mit mäßigem Erfolg, wie Horn berichtete. Er selbst war da noch ein Bub und habe sich an dem Tag eine Single von „Weil i di mog“ gekauft. „Fünf Mark rausgeschmissen, heut nehm ich späte Rache“. „Weil i di mog“ kann man übrigens sehr schön jammern und schreien und so zum Anti-Liebeslied machen. Das Covern von Liedern zur eigenen Kategorie machen und nicht einfach nur nachspielen, Gefühl durch Dialekt transportieren und sich selber dabei nicht allzu ernst zu nehmen – diese Mischung war eine feine Sache. Man darf gespannt sein, was bei „d’Bavaresi“ noch alles so daher kommen wird in Zukunft.

