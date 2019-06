Auftritt in Bad Tölz: Zeitreise mit Herbert & Schnipsi führt durch einige Schlaglöcher

„Muatter, i bin a Guckuck“: Wer dieses Lied noch mitsingen kann, der war beim Auftritt von Herbert & Schnipsi im Kurhaus in Bad Tölz goldrichtig.

Bad Tölz – Wenn „Herbert & Schnipsi“ alias Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer, Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar, auf der Bühne stehen, dann ist der Saal in der Regel ausverkauft. Am Freitag jedoch war das Tölzer Kurhaus lediglich zu drei Vierteln gefüllt. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch, als die beiden ihr erstes Best-of-Programm darboten: Die besten Sketche aus 35 Bühnen-Jahren standen unter dem Motto „Zeitreise mit Schlaglöchern“ und strapazierten die Lachmuskeln des Auditoriums.

Schon bei der Auftakt-Szene um einen Campingurlaub im verregneten Schweden inklusive Mückenplage – eine der allerersten Nummern von Herbert & Schnipsi – zogen die beiden alle Register ihres Könnens. Nach etlichen vergeblichen Fischfang-Versuchen mit den unterschiedlichsten Ködern gab’s dann zum Abendessen doch noch Fisch – allerdings aus der mitgebrachten Dose.

Herbert & Schnipsi albern sich im Kurhaus in Bad Tölz durch die Jahrzehnte

Es sind nicht die weltbewegenden Themen oder die große Politik, die „Herbert & Schnipsi“ aufs Korn nehmen. Mit feiner Beobachtungsgabe überzeichnen sie die „ganz normalen“ Alltagsgeschehnisse, oftmals auch aus dem zwischenmenschlichen Bereich eines „alten“ Ehepaars. Dabei werden dem Zuschauer immer wieder urkomische Situationen vors Auge geführt, die er meist selbst schon einmal erlebt hat. Da fühlt sich der Besucher persönlich angesprochen, da kann er herzlich lachen, wenn er sieht, dass es auch anderen ähnlich ergangenen ist.

Lesen Sie auch: Bunt, blumig, bienenfreundlich: So schön war es bei den Rosentagen in Bad Tölz

So alberten sich „Herbert & Schnipsi“ herrlich komisch durch die Jahrzehnte. Immer wieder stellten sie dabei auch ihre große Musikalität unter Beweis. Etwa mit dem Lied „Muatter, i bin a Guckuck“, das ihrem allerersten Programm 1984 seinen Namen gegeben hat. Abgesehen von Akkordeon und Trompete werden dabei allerlei Gegenstände des täglichen Lebens als Musikinstrumente „missbraucht“.

Lesen Sie auch: Familie Mann in Bad Tölz: Ihre Geschichte als offenes Buch

Herrlich ist es auch, wenn Hans Meilhammer einen Artikel, den er 1980 in der Bildzeitung gefunden hat, Wort für Wort in einem Lied verarbeitet, oder wenn Claudia Schlenger im Lied „Ich bin besser“ in vier verschiedenen Rollen über die Bühne fegt. Überaus köstlich dann die Erlebnisse beim Warten auf das Zwölfuhrläuten in dem Sketch „Silvester auf der Hütte“.

Lesen Sie auch: US-Car-Treffen: Amerikanischer Traum auf vier Rädern

Fürs Tölzer Publikum gab es am Freitag jedenfalls drei Stunden beste Unterhaltung. Gespielt haben „Herbert & Schnipsi“, die mit dem Programm bereits im Januar im ausverkauften Kurhaus aufgetreten waren, an diesem Abend übrigens zu Gunsten der „Wasser-Stiftung“. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, trockene Regionen in Marokko und Äthiopien mit lebenswichtigem Trinkwasser zu versorgen.

Ewald Scheitterer