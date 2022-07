Bad Tölz: Generationenwechsel in der Augenarztpraxis

Augenarzt-Team in der „Schnecke“: Dr. Tomas Schaal (68, li.) gibt seinen Anteil an der Praxis, die er mit Dr. Sven Dinslage (53, re.) führte, an Dr. Christoph Kern (34, Mi.) weiter.

Medizin

Von Andreas Steppan schließen

Auf der Flinthöhe übernimmt Dr. Christoph Kern die Kassenzulassung von Dr. Tomas Schaal. Vorgänger und Nachfolger haben gemein, dass sie Auslandserfahrung haben.

Bad Tölz – In einer alteingesessenen Tölzer Augenarztpraxis ist jetzt ein Generationenwechsel erfolgt: Dr. Tomas Schaal hat nach 29 Jahren seinen Anteil an der Praxis „Augenärzte Oberland“ in der „Schnecke“ an Dr. Christoph Kern übergeben. Erhalten bleibt den Patienten über diesen Wechsel hinweg das vertraute Gesicht von Mitinhaber Dr. Sven Dinslage.

Augenarzt-Praxis in Bad Tölz wurde 1978 gegründet

Gegründet wurde die Augenarztpraxis, die heute am Prof-Max-Lange-Platz auf der Flinthöhe ansässig ist, bereits 1978 von Dr. Klaus Andrae. Schaal stieg 1993 als Junior-Partner mit ein. Als Andrae 2008 aufhörte, folgte ihm Dinslage nach.

Schaal, der jetzt mit 68 Jahren seine Praxisanteile weitergegeben hat, wird dort fortan im Angestelltenverhältnis in Teilzeit weiterarbeiten. Neben seiner augenärztlichen Tätigkeit lag ihm immer auch das soziale Engagement am Herzen. Mit der Organisation „Ärzte der Welt“ war er zwischen 2011 und 2018 jeweils im Urlaub ehrenamtlich in Myanmar tätig. „Wegen der politischen Situation dort ist das leider nicht mehr möglich.“ Weitere Auslandseinsätze sind für ihn aber denkbar. Auslandserfahrung hatte er zuvor schon aus Kenia mitgebracht: Von 1989 bis 1994 lebte er mit seiner Familie in Nairobi, hatte dort eine Dozentur an der Universität inne. Aber auch in der Heimat brachte sich Schaal ein: 24 Jahre saß er im Gemeinderat seines Wohnortes Bad Heilbrunn.

Dr. Christoph Kern steigt in Augenarzt-Praxis in Bad Tölz ein

Sein Nachfolger Dr. Kern ist gebürtiger Nürnberger. Sein Abitur machte er in Ottobrunn. In München studierte er Humanmedizin und ließ sich dort und in London anschließend zum Facharzt für Augenheilkunde weiterbilden. Bevor er im Januar in der Tölzer Praxis begann, war Kern in der Chiemsee-Augen- Tagesklinik in Rosenheim tätig. Die Kassenzulassung von Dr. Schaal übernahm er nun zum 1. Juli. Parallel hält er Vorlesungen und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Privat wird der 34-Jährige mit seiner Frau und zwei Kindern nach Bad Tölz umziehen.

