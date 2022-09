Aus dem Club wird ein Treff: Selbsthilfgruppe für seelische Gesundheit startet neu

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Übernahm die Leitung der Selbsthilfegruppe von Christel Hansing: der Tölzer Michael Frasch. © Pröhl

Die Gesprächsgruppe für seelische Gesundheit hat mit Michael Frasch einen neuen Leiter - und zum Neustart auch einen neuen Namen. Interessenten sind jederzeit willkommen.

Bad Tölz – Es war ein Umbruch: Nach 25 Jahren gab Christel Hansing die Leitung der Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung ab und suchte nach einem Nachfolger (wir berichteten). Der fand sich in Michael Frasch. Mit ihm startete die Gruppe jetzt nach der Sommerpause neu, und auch der Name hat sich geändert. Statt „Montagsclub“ heißt sie jetzt „Montagstreff – Gesprächsgruppe für seelische Gesundheit“. Frasch erklärt die Umbenennung so: „Club hörte sich immer nach etwas an, wo man Beitrag zahlen muss.“

65-Jähriger ist seit acht Jahren bei der Gruppe. Dazu kam er durch Zufall

Seit acht Jahren ist er in der Gruppe dabei, obwohl er selbst nicht an einer psychischen Erkrankung leidet. Klingt am Anfang etwas kurios. „Ich bin durch Zufall zu der Gruppe gekommen“, sagt der 65-Jährige. Tatsächlich begleitete er anfangs einen Freund, der nicht allein zu den Treffen gehen wollte. „Er hat gesagt, er geht nur, wenn ich mitgehe“, berichtet der Tölzer. Der Freund besuchte zweimal die Treffen, dann wollte er nicht mehr. Frasch dagegen blieb, „weil es mich wirklich interessiert hat“, sagt er.

„Ich habe dort Freunde gewonnen, die ich nicht sitzen lassen wollte“

Als nun die Suche nach einem Nachfolger anstand, hat er eine Weile überlegt. Er habe schon darüber nachgedacht, ob er der Richtige sei und ob man ohne eigene Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung überhaupt eine Selbsthilfegruppe leiten könne und dürfe. Aber nachdem Christel Hansing erklärt hatte, dass sie aufhört, „waren die Leute schon sehr enttäuscht, weil die Auflösung der Gruppe im Raum stand“. Und das Angebot sei so wichtig – auch, weil es im näheren und weiteren Umkreis nichts Vergleichbares gebe. „Und ich habe dort Freunde gewonnen, die ich nicht sitzen lassen wollte. Also habe ich gesagt: ,Wenn Ihr mit mir zufrieden seid, dann probier ich das.‘“

Am Ablauf wird Michael Frasch erst einmal wenig ändern

Am Montagabend leitete er das erste Treffen nach der Sommerpause. Die Krankheitsbilder der Teilnehmer waren schon immer sehr unterschiedlich. Sie leiden an Psychosen, Schizophrenie, Angst- und Panikattacken oder an Depressionen. Auch Angehörige von psychisch Kranken kommen mittlerweile. Am Ablauf werde er erst einmal wenig ändern. „Zu Beginn schätzt sich jeder ein, wie es ihm aktuell geht und vergibt dafür eine Zahl zwischen eins und zehn. Bis fünf ist es nicht so gut“, sagt Frasch. Jeder könne auch erzählen, was er Positives oder Negatives erlebt hat. „Er kann aber auch sagen, dass er heute nichts erzählen möchte. Das muss man auch akzeptieren“, sagt der Tölzer. Allerdings sei es besonders wichtig, für diejenigen, denen es aktuell nicht so gut geht, sich mitzuteilen. „Mit ihnen muss man sich mehr befassen.“

Gruppe trifft sich jeden zweiten und vierten Monat in Bad Tölz

Sich selbst beschreibt Frasch als „sehr humorvollen und geselligen Menschen“. Er hört gerne zu, hat aber natürlich auch selbst schon viel erlebt. Mit elf Jahren verlor er ein Bein bei einem Radlunfall. Später arbeitete der gelernte Bürokaufmann bei Moralt, bis seine Stelle wegrationalisiert wurde. Über Jahre organisierte er das Büro von Friseurmeister und Gastronom Kurt Wittlinger († 2021), übernahm für ihn aber auch andere Jobs. Als Wittlinger den Kiosk am Bibisee bewirtschaftete, kassierte Frasch auf dem Gelände den Eintritt der Badegäste. Später arbeitete der Tölzer dann als Taxi-Disponent. Als Ehrenamtlicher schaue er auch gerne in der Tagesstätte Aufwind vorbei, eine offene Begegnungsstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen und sozialen Einschränkungen.

Dort, in der Ludwigstraße 34, trifft sich auch an jedem zweiten und vierten Montag im Monat die Selbsthilfegruppe (das nächste Mal am 26. September) – jetzt, wenn es abends wieder früher dunkel wird, um 17 Uhr, sonst um 18 Uhr. Interessierte sind willkommen. Wer möchte, kann vorher Kontakt zu Michael Frasch aufnehmen. Er ist erreichbar unter Telefon 01 60/99 35 53 57.

