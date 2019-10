Mähroboter meldet eigenen Diebstahl

Einen Mähroboter klaute ein Unbekannter in Tölz. Kurios: Das Gerät meldete seine „Entführung“ praktisch selbst an den Eigentümer.

Bad Tölz - Mähroboter sind zwar nicht unbedingt gut für die Artenvielfalt, aber doch irgendwie ziemlich praktisch. Brav halten sie das Gras ganz kurz, während der Eigentümer des Garten anderen Beschäftigungen nachgehe kann. In einem Garten eines Anwesens an der Tölzer Rieschstraße tat so ein Mähroboter seinen Dienst - zumindest bis zum vergangenen Samstag.

Mähroboter schickt Handymitteilung an Eigentümer

An jenem Tag um 09.46 Uhr „meldete“ sich das Gerät nämlich ab und ist seitdem verschwunden. Die Eigentümer aus München erhielten zudem zu vorgenannter Zeit eine Handymitteilung, dass der Roboter seinen „Bereich verlassen“ hatte.

Die Geschädigten gingen nach Angaben der Polizei zuerst von einer technischen Störung aus, mussten dann aber feststellen, dass der Mähroboter von einem Unbekannten gestohlen worden war. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Gardena, Model Smart Sileno+, Serie 180411627. Der Roboter hat einen Wert von rund 1600 Euro.

Diebstahl eines Mähroboters: Polizei bittet um Hinweis

Sachdienliche Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Mähroboters erbittet die Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060.

Lesen Sie auch:

Was für ein Schreck: Der Eigentümer einer Tölzer Tankstelle hat einen Einbrecher überrascht.

Viel zu bieten hat die Lenggrieser Gewerbeschau: Wenn der Bürgermeister Brezen schlingt

Ein Pflichttermin für alle Gartenliebhaber ist der Herbstzauber in Tölz: Wärmendes steht heuer hoch im Kurs