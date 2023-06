Aus Protest: Apotheken schließen am 14. Juni einen Tag

Von: Andreas Steppan

Teilen

„Unser Kerngeschäft ist es zu beraten und zu helfen – nicht, am Schreibtisch zu sitzen“, sagt Apotheken-Sprecher Christopher Hummel. © arp

Wer auf Medikamente angewiesen ist, sollte es schon einmal auf dem Schirm haben: Am Mittwoch, 14. Juni, wird man bei der Apotheke seines Vertrauens vermutlich vor verschlossener Tür stehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Christopher Hummel, Sprecher der Apotheken im Landkreis, kündigt an, dass sowohl er selbst als auch wahrscheinlich die meisten seiner Kollegen an einem bundesweiten Protesttag teilnehmen werden. Ihre Geschäfte bleiben aus diesem Grund einen Tag lang geschlossen. „Es ist traurig“, erklärt der Pharmazeut, der die Michaeli-Apotheke in Gaißach und die Kur-Apotheke in Bad Heilbrunn betreibt. „Eigentlich wollen wir diesen drastischen Weg nicht gehen.“ Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen für seinen Berufsstand derartig verschlechtert, dass man sich dazu „genötigt“ fühle. Der Protesttag solle den Bürgern und der Politik vor Augen führen, „was los wäre, wenn die Apotheken nicht mehr wie im bishergen Umfang da sind“.

Im Landkreis werden in den kommenden Jahren einige Apotheken schließen

Laut Hummel gibt es schon heute in Deutschland eine relativ schwache Apothekendichte. „Im europäischen Schnitt werden 100.000 Einwohner von 32 Apotheken versorgt, in Deutschland von 22.“ Statistisch schlössen in der Bundesrepublik jeden Tag ein bis zwei Apotheken. Im Landkreis sei die Welt auf den ersten Blick noch in Ordnung. Hummel schätzt, dass es in Bad Tölz-Wolfratshausen 25 bis 30 Apotheken gibt. Von vielen wisse er aber, dass die Inhaber eigentlich schon das Rentenalter erreicht hätten und Nachfolger suchen. „In den nächsten Jahren wird sich die Lage dramatisch ändern“, fürchtet Hummel.

Schlechte Rahmenbedingungen „machen tollen Beruf kaputt“

Es werde wohl immer mehr Gemeinden geben, die ohne Apotheke dastehen. „Gerade auf dem Land werden wir ein Riesenproblem bekommen, die Menschen zu versorgen.“ Dass immer weniger junge Leute mit einer eigenen Apotheke den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, liegt aus Hummels Sicht an den schlechten Rahmenbedingungen. „Da wird ein toller Beruf einfach kaputtgemacht“, sagt er.

Die Apothekenschließungen am 14. Juni seien zwar offiziell kein „Streik“, sondern ein „Protesttag“. Wie bei einem Streik gehe es aber auch hier ums Thema Entlohnung. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten – sie machen laut Hummel einen Großteil des Geschäfts aus – werden die Apotheker mit einer Pauschale pro abgegebener Packung bezahlt. Der in der Arzneimittelverordnung festgelegte Betrag sei seit 2013 nicht mehr erhöht worden. „Stattdessen wurde Anfang des Jahres sogar ein Kassenabschlag angehoben, was für eine durchschnittliche Apotheke jährliche Mehrausgaben von 6000 Euro bedeutet“, sagt Hummel. „Das war ein Riesenschlag ins Gesicht.“ Der Bayerische Apothekerverband fordert nun eine Erhöhung des Honorars von derzeit 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung.

Schwierigkeiten bei der Abrechnung mit den Kassen

Hummel verweist dazu auch auf die gestiegene Arbeitsbelastung der Apotheker. Während der Corona-Pandemie hätten sie mit dem Herstellen von Desinfektionsmitteln, der Abgabe von kostenfreien FFP2-Masken an vulnerable Gruppen und dem Ausstellung vom Impfzertifikaten einen wichtigen Beitrag geleistet. Aktuell hätten sie mit Lieferengpässen bei diversen Medikamenten zu kämpfen. All das müsse anerkannt und honoriert werden.

Insbesondere fordert Hummel die Abschaffung einer besonderen Vorgehensweise, der „Null-Retax“. Nach Hummels Schilderung kann es passieren, dass Krankenkassen die Bezahlung von Medikamenten verweigern, wenn das Rezept einen kleinen Formfehler enthalte – und zwar zu Lasten der Apotheke. „Heute zählen Rezepte im Wert von 10 000 bis 15 000 Euro zum Tagesgeschäft“, sagt Hummel. „Wir sind da enorm im Risiko“.

Notdienst am 14. Juni

Nicht zuletzt beklagt er die „immense Bürokratie“, die den Apothekern aufgebürdet werde. „Unser Kerngeschäft ist es zu beraten und zu helfen – nicht, am Schreibtisch zu sitzen.“ An seine Berufskollegen im Landkreis appelliert er, sich möglichst geschlossen am Protesttag zu beteiligen. Die Kunden möchte er mit ausreichend Vorlauf auf den Schließungstag vorbereiten, sodass sie sich gegebenenfalls vorher noch benötigte Rezepte besorgen und diese einlösen können. Wenn es am Protesttag aber doch ganz dringend wird, sei einer Versorgung über das Notdienstfenster der diensthabenden Apotheke gewährleistet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.