Zahl der Auszubildenden rückläufig: 12,3 Prozent weniger starten in die Lehre

Von: Andreas Steppan

Start ins neue Lehrjahr: Zum 1. September nehmen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach 398 junge Leute eine Ausbildung in einem Handwerksberuf auf. © dpa

In den IHK-Berufen starten im September 12,3 Prozent weniger in die Lehre als vergangenes Jahr. Das Handwerk steht dennoch stabil da.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für hunderte junge Leute bedeutet der 1. September den Start in einen neuen Lebensabschnitt: Sie beginnen ihre Berufsausbildung. Die Zeiten, in denen die Bewerber noch um offene Stellen kämpfen mussten, sind längst vorbei – heute ist es genau umgekehrt. Die Zahl der jungen Frauen und Männer, die in eine Ausbildung gehen, liegt im Landkreis heuer etwas niedriger als im Vorjahr – wobei vor allem das Handwerk noch relativ stabil dasteht.

398 junge Leute beginnen in der Kreishandwerkerschaft Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen ihre Ausbildung

Laut einer Mitteilung der Kreishandwerkerschaft Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen beginnen in den beiden Landkreisen 398 junge Leute eine Handwerksausbildung. 2022 hatte die Handwerkskammer zum gleichen Zeitpunkt 406 neue Ausbildungsverträge registriert. Die meisten Ausbildungsverträge im Handwerk wurden in Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen heuer in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Zimmerer geschlossen. Insgesamt bietet das Handwerk eine Palette von 130 Ausbildungsberufen.

Die Organisation zieht aus den Zahlen den Schluss: „Das Handwerk behauptet sich weiter als stabiler Pfeiler des dualen Bildungssystems.“ Im vergangenen Jahr habe der Anteil der Auszubildenden, die mit dem Handwerk ins Berufsleben einstiegen, bei 41 Prozent gelegen. Kreishandwerksmeister Martin Heimgreiter berichtet, dass die Betriebe, Innungen und Verbände in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Handwerkskammer viele Schülerinnen und Schüler direkt angesprochen habe. „Im neuen Schuljahr wollen wir daran mit dem gleichen Engagement anknüpfen und Jugendliche von den Karrierechancen im Handwerk überzeugen.“

„Handwerker werden immer gebraucht“

Der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, betont dazu: „Handwerkerinnen und Handwerker werden immer gebraucht.“ Das Handwerk packe „bei den Herausforderungen mit an, vor denen unser Land steht“. So seien viele Gewerke „unverzichtbar für eine erfolgreiche Klimawende oder eine neue Form der Mobilität“.

Zahlen für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen legt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern vor. Demzufolge starten an diesem Freitag 243 junge Erwachsene eine Ausbildung in IHK-Berufen. Genau 216 IHK-angehörige Betriebe in Bad Tölz-Wolfratshausen bilden aus. Beliebtester Beruf bei den jungen Männern im Landkreis ist der Industriemechaniker, bei den jungen Frauen ist es die Kauffrau für Büromanagement. Zu den weiteren Top-Favoriten unter den IHK-Ausbildungsberufen zählen neben den Kaufleuten im Einzelhandel auch die Industriemechaniker, die Kaufleute für Büromanagement, die Verkäufer und Industriekaufleute. Insgesamt gibt es in Oberbayern rund 200 verschiedene IHK-Berufe.

Die Zahl von 243 Neu-Azubis entspricht laut IHK einem Minus von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Leider liegt der Landkreis damit deutlich unter dem Trend in ganz Bayern, wo die IHKs insgesamt ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnen“, sagt Renate Waßmer, IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen. Am Angebot an Lehrstellen liege das ganz bestimmt nicht, so Waßmer. „Die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ist angesichts des weiter zunehmenden Arbeitskräftemangels sehr hoch.“ Als mögliche Gründe für die Flaute nennt die Regionalausschussvorsitzende den demografischen Wandel und die dadurch sinkenden Schulabgängerzahlen.

Die Aussichten auf eine Lehrstelle sind „sehr gut“

Gleichzeitig sei zu hoffen, dass unversorgte Bewerber auch jetzt noch die „sehr guten Aussichten auf eine Lehrstelle“ nutzen, so Renate Waßmer weiter. Laut Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juli sind im Landkreis noch 353 Lehrstellen unbesetzt. Diesem Angebot stehen nur 98 unversorgte Ausbildungsbewerber gegenüber. Rein rechnerisch kommen auf jeden unversorgten Bewerber also weit mehr als drei Lehrstellen. Auch Heimgreiter und Peteranderl verweisen darauf, dass das Ausbildungsjahr zwar offiziell am 1. September beginnt, Lehrverträge aber auch noch später unterschrieben werden können: „Der Einstieg in den Beruf ist jederzeit möglich.“

Waßmer fordert zudem mehr bildungspolitische Rückendeckung für das Thema Berufsorientierung. Es solle deutlich stärker in den Lehrplänen berücksichtigt werden. „Gerade an den Gymnasien erfolgt die Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium“, sagt die Sparkassen-Vorstandsvorsitzende. „Dennoch ist die Ausbildung auch bei Abiturienten beliebt und für viele eine praxisnahe Alternative zur Universität, denn immerhin rund ein Fünftel der Azubis im IHK-Bereich haben die Hochschulreife.“ (ast)

