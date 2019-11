„Ihr seid’s Heuhupfer, wir sind Skispringer“

„Verfallene Sprungschanzen im Oberland“ hat Franz Mettal seine Ausstellung im Landratsamt genannt. Zur Eröffnung kamen mehr als 70 Besucher. Frühere Springer erzählten äußerst lebendig von ihren Sporterlebnissen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sage und schreibe 33 Schanzen hat der Tölzer Franz Mettal im Oberland ausfindig gemacht und in eineinhalbjähriger Recherche versucht, ihre Geschichte herauszubekommen. Im Foyer des Tölzer Landratsamtes hat er nun eine Ausstellung mit Karten, ausführlichen Datenblättern und exzellenten Fotografien zusammengestellt. Bis 13. Dezember ist die Schau zu den Öffnungszeiten der Behörde zu besichtigen. Bei der Vernissage am Freitag ließ sie viele staunende Besucher zurück.

Mettal war es gelungen, eine ganze Reihe Ex-Springer ausfindig zu machen und nach Tölz zu lotsen. „Mei, mia ham uns ja 40 Johr nimma gsehn“, begrüßten sich nicht wenige. Die großen Zeiten des Springens im Oberland sind seit Jahrzehnten vorbei.

Lesen Sie auch: Tölzer Marktstraße: Rauchentwicklung ruft Feuerwehr auf den Plan

Dafür leben die Erinnerungen. Bei dem fast familiären Treffen gab ein Springer nach dem anderen Anekdoten zum Besten. Das war nicht immer nur zum Schmunzeln. Etwa, wenn Hans Dondl aus Icking von Altbürgermeister Hans Stocker berichtete, der auf Heimaturlaub von der Russlandfront „bestimmt 50-mal die Schanze runtergesprungen ist, in der Hoffnung, dass er sich ein Bein bricht. Vergeblich.“

Fritz Schuster vom Skiclub Tölz erklärte, wie man seinerzeit zum Springen gekommen war. Von der Tölzer Knabenschule im Gries habe man perfekt zur 1964 abgerissenen Skischanze an der Wackersberger Leiten hinübergesehen. „Irgendwann haben wir es halt auch mal probieren wollen.“ Schuster beschrieb auch die 2,50 Meter langen Vollholz-Ski aus Hickory, „schwer wie der Teifi“.

Lesen Sie auch: Neues Buch: Spannender Blick in die Tölzer Geschichte

Kurt Jiptner von der Skizunft Neuhaus, bayerischer Juniorenmeister und bei Deutschen Meisterschaften auf dem Treppchen, ergänzte Schusters Erinnerungen mit dem Hinweis, dass man alte Schallplatten hergenommen und aufgebügelt habe, um sie dann mit Kerzenwachs schneller zu machen. „A Schneid hast scho braucht...“

Für die nötige Unterstützung sorgten dann schon die begeisterten Zuschauer. „Das war ja eine wahre Völkerwanderung zur Schanze raus, wenn ein Springen war“, schilderte der 82-jährige Wolfgang Heidenreich aus Heilbrunn. „Da war im Auslauf alles schwarz von Leuten.“ Auch Jiptner (75) hatte diesbezüglich noch etwas beizusteuern. In Schlehdorf sei man besonders gerne gesprungen. Und zwar wegen des Mädcheninternats.

Einer seiner Freunde hätte da sogar in der Luft beim Springen alle möglichen Faxen gemacht, um die gebührende Aufmerksamkeit zu erzielen. „Für uns war das das Höchste.“

Gleich mehrere Redner erinnerten sich an den problematischen Transport der 2,50 Meter langen Sprunglatten. Sie waren am Käfer hinten aufmontiert und ragten relativ steil nach oben. Am Irschenberg sei man fast zum Stehen gekommen, so stark bremste der Luftwiderstand.

Lesen Sie auch: Bestes Trinkwasser und keine Keime in Lenggries

Sepp Wiedenbauer vom SC Moosham hatte die Lacher auf seiner Seite, als er sich an ein eindrucksvolles Nachtspringen in Garmisch Ende der 1960er-Jahre erinnerte. Erst einmal sei es ziemlich still im Auto geworden, als man die riesige Olympiaschanze aus der Nähe gesehen habe. Man sei dann aber tapfer gesprungen. Allerdings nur so 30 bis 35 Meter weit. „Wo wir landeten, hatten die noch nicht einmal die Piste eingetreten.“ Mettal hatte eingangs schon berichtet, was die Garmischer über Oberlandler Springer zu sagen pflegten: „Ihr seid’s Heuhupfer, wir sind Skispringer.“

Auch der mit 82 Jahren älteste Ex-Skispringer, Richard Führler vom WSV Schlehdorf, hatte eine Geschichte beizutragen. Einer vom Skiclub Kitzbühel habe das Emblem des Schlehdorfer Skiclubs (heute WSV), eine Gams, so schön gefunden, dass er die Gams als Vorlage mit nach Tirol nahm. Heute sei die Gams im Wappen des weltberühmten Skiclubs zu sehen, allerdings spiegelverkehrt, damit’s nicht gar so gleich wirkt. „Schlehdorf ist also das zweite Kitzbühel“, stellte Franz Mettal schmunzelnd fest.

Von Christoph Schnitzer