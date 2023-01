Auto in Bad Tölz angefahren: Verursacher ist zu betrunken für Alkotest

Polizei

Volltrunken baute ein Tölzer am Mittwoch einen Unfall und suchte das Weite. Tatsächlich war der Fahrer zu betrunken für den Alkotest der Polizei.

Bad Tölz - Eine 21-jährige Tölzerin berichtete am Mittwochabend in der Tölzer Polizeiinspektion, dass an ihrem in der Hindenburgstraße geparkten Peugeot der linke Außenspiegel abgefahren und die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden war.

63-Jährige sitzt an Tankstelle volltrunken in seinem Wagen

Zur selben Zeit wurde die Polizeiinspektion über eine Trunkenheitsfahrt informiert. An einer Tankstelle an der Sachsenkamer Straße traf die Streife auf einen 63-jährigen Tölzer, der sichtlich alkoholisiert in seinem Pkw saß, der einen erheblichen Schaden an der rechten Seite aufwies.

Nach Unfall das Weite gesucht: 7000 Euro Sachschaden

Die Ermittlungen und die Spurensicherung zeigten, dass der Mann für den Schaden am Wagen der Tölzerin verantwortlich war. Nach dem Unfall hatte er das Weite gesucht. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten mit rund 7000 Euro.

Arzt stellt Alkoholvergiftung fest - Mann in Klinik eingeliefert

Ein Alkoholtest bei dem Tölzer war aufgrund seines Alkoholpegels nicht mehr möglich. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Aufgrund einer durch einen verständigten Arzt diagnostizierten Alkoholvergiftung brachte ein Rettungswagen den Tölzer nach der Blutentnahme in die Asklepios-Stadtklinik. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

