Auto in Bad Tölz gestohlen - Nach kurzer Zeit wiedergefunden

Ein Autodiebstahl gibt der Polizei Rätsel auf. Der Opel einer Sachsenkamerin tauchte ein paar Stunden später wieder auf - aber ohne Kennzeichen.

Bad Tölz - Ein gestohlenes Auto ist nach kurzer Fahndung wieder gefunden worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zur Tat.

Laut Pressebericht befand sich eine Sachsenkamerin (56) am Dienstag gegen 18.15 Uhr im Hallenbad der Tölzer Realschule. Hingefahren war sie mit dem roten Opel Insignia ihrer Tochter, das Auto hatte sie auf dem Parkplatz der Realschule an der Gudrunstraße abgestellt und zugesperrt.

Autoschlüssel aus Jackentasche in Umkleidekabine gestohlen

Den Auto-Schlüssel steckte sie in ihre Jackentasche, die sie in der nicht versperrten Umkleide des Bades aufhängte. Als die Frau gegen 19.30 Uhr in die Umkleide zurückkam, stellte sie fest, dass der Schlüssel weg war, auch der Opel war verschwunden.

Kurz nach 23 Uhr wurde das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung durch Beamte der Tölzer Polizei im Farchet auf einem Parkplatz wiedergefunden – allerdings ohne Kennzeichen.

Das Auto wurde der Spurensicherung übergeben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Tölzer Polizei unter Telefon 08041/761060 zu melden.

