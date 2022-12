Autoposer im Tölzer Moraltpark: Polizei stellt BMW-Kennzeichen sicher

Die Polizei kontrollierte jetzt einen Autoposer (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Auf einen Autoposer wurde die Polizei durch Zeugen aufmerksam. Mit seinem BMW wird der junge Greilinger vorerst nicht mehr fahren.

Greiling - Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr wurde durch Zeugen bei der Polizeidienststelle in Bad Tölz ein sogenannter „Autoposer“ am Tölzer Moraltpark gemeldet. Der Beschuldigte fahre mit einem BMW „viel zu laut“ auf dem Parkplatz eines Discounters herum, meldeten die Zeugen bei der Inspektion.

Vom Fahrer fehlt zunächst jede Spur, aber die Reifen sind noch warm

Als eine Polizeistreife im Moraltpark eintraf, entdeckten die Beamten den BMW mit noch warmen Reifen und Bremsen. Der verantwortliche Fahrer war allerdings nicht mehr vor Ort. Durch Recherchen konnte der Fahrer allerdings rasch ermittelt werden. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um einen 22-jährigen Greilinger.

Beamte stellen an BMW erhebliche Fahrzeugmängel fest - unter anderem an den Bremsen

An dem BMW selbst stellten die Polizisten erhebliche Fahrzeugmängel fest. Unter anderem verfügen die Reifen nicht mehr über eine ausreichende Profiltiefe, die Bremsen waren defekt. Insgesamt war die Verkehrstüchtigkeit nicht mehr gegeben. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden, die Kennzeichen des Wagens wurden sichergestellt.

Halter und Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen

Den Halter und Fahrer erwarten mehrere Anzeigen gegen die Straßenverkehrsordnung. Zudem wurde eine Außerbetriebsetzung durch die Straßenverkehrsbehörde veranlasst.

