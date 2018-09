B472: An der Krankenhaus-Ausfahrt kracht‘s zweimal an einem Tag

Auf der B472 an der Ausfahrt Bad Tölz-Süd (Richtung Krankenhaus) passierten am Dienstag gleich zwei Auffahrunfälle. Einer davon wirft Fragen auf.

Auf der B472 an der Ausfahrt Bad Tölz-Süd (Richtung Krankenhaus) passierten am Dienstag gleich zwei Auffahrunfälle. Gegen 10.35 Uhr hatte ein Skoda-Fahrer aus Teningen (Baden-Württemberg), der von der Steinsäge kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs war, an der Ausfahrt verkehrsbedingt angehalten. Eine 82-Jährige aus Gmund am Tegernsee, die dahinter fuhr, reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Skoda auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 1150 Euro.

Der nächste Unfall passierte gegen 17.20 Uhr. Ein 66-Jähriger aus Herrsching am Ammersee fuhr in Richtung Bad Tölz. An der roten Ampel hielt er hinter dem Mini eines 23-jährigen Tölzers an. Laut Aussage des Herrschingers fuhr ein anderes Auto von hinten auf seinen Ford und schob ihn gegen den Mini. Der Unfallverursacher soll demzufolge schnell umgedreht haben und in Richtung bad Heilbrunn davongebraust sein. Die Spurenlage spricht jedoch eine andere Sprache, denn laut Polizei ist an dem Ford zwar der Frontstoßfänger zerbrochen, der Heckbereich hingegen unversehrt. Deswegen zweifelt die Polizei die Aussage des 66-Jährigen an und bittet um Zeugenhinweise an Telefon 0 80 41/76 10 60. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro