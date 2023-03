Abriss oder Verkauf? 60er-Jahre-Haus der Sparkasse mit ungewisser Zukunft

Von: Andreas Steppan

In den 16 Wohnungen des Wohnblocks an der Lenggrieser Straße leben aktuell Geflüchtete aus der Ukraine. © KB/A

Die Sparkasse wollte eigentlich ein Haus aus den 60er Jahren an Lenggrieser Straße ind Bad Tölz abreißen und neu bauen. Nun wird auch ein möglicher Verkauf der Immobilie geprüft.

Bad Tölz – Der Abriss schien eigentlich schon beschlossene Sache. Doch dann bewogen die aktuellen Ereignisse die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen dazu, ihrem Wohnblock an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz noch eine Gnadenfrist zu geben. Wie nun die Zukunft des in den 1960er-Jahren errichteten Hauses aussieht, ist aktuell nicht ganz klar.

Abriss war schon beschlossen

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass es in kurzer Abfolge widersprüchliche Nachrichten zu dem Wohnblock an der Lenggrieser Straße gab. Im März 2022 stimmte der Tölzer Bauausschuss einem Antrag des Eigentümers Sparkasse zu, das Gebäude abzureißen und durch einen Neubau mit 24 statt der bisherigen 16 Wohnungen zu ersetzen. Nur wenige Tage später gab dann der Sparkassen-Vorstand im Rahmen des jährlichen Bilanz-Pressgesprächs bekannt, dass der damals für Mitte 2022 geplante Abriss fürs Erste aufgeschoben werde. Die Sparkasse bot die bereits leer stehenden Wohnungen dem Landkreis zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen an. Diese Nutzung „läuft nun langsam aus“, erklärt Sparkassen-Sprecher Thomas Bundschuh auf Nachfrage des Tölzer Kurier. Die dortige Unterbringung von Geflüchteten sei offiziell bis Ende Februar befristet gewesen. „Wir werden das aber nicht von heute auf morgen beenden, sondern gehen es zeitlich entspannt an“, sagt Bundschuh. Zunächst müsse eine andere Lösung für die Unterbringung der jetzigen Bewohner gefunden sein.

Zukunft des Hauses noch ungewiss

Steht der Wohnblock wieder leer, ist es aber offenbar nicht mehr sicher, dass die Sparkasse die alten Abriss- und Neubau-Pläne umsetzt. „Wir sind in Überlegungen zu zwei Optionen“, sagt Bundschuh. Eine davon sei, das Gebäude zu verkaufen, die andere, es selbst zu behalten und durch einen Neubau zu ersetzen. Dazu werde die Sparkasse „letztlich die Kosten abwägen“, erklärt Bundschuh.

Sollte die Sparkasse selbst neu bauen, werde der Neubau etwas mehr Wohnfläche aufweisen als der Altbestand, der 1200 Quadratmeter Wohn- und 120 Quadratmeter Gewerbefläche umfasse. „Keine Option“ ist laut dem Pressesprecher für die Sparkasse, den Wohnblock, wie er jetzt ist, zu erhalten. „Eine Sanierung wäre dringend notwendig, würde sich aber nicht mehr rentieren.“

