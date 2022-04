100 Jahre Grundsteinlegung „Tölzer Hütte“ – 75 Jahre Neugründung Sektion Tölz

Teilen

Unzählige Tölzer Bergfreunde haben den langen Aufstieg auf sich genommen und sind am 29. Juni 1922 zur Grundsteinlegung für die „Tölzer Hütte“ am Schafreuter gekommen. © ALOIS MAREY/STADTARCHIV

1922, vor 100 Jahren, wurde der Grundstein für die Tölzer Hütte gelegt. Im Oktober 1924 wurde sie feierlich eröffnet.

Bad Tölz – Mit aktuell 7850 Mitgliedern befindet sich die Sektion Tölz des Alpenvereins auf dem Höhenflug und ist mit Abstand der größte Verein im Landkreis. Diese Zahl bringt zum Ausdruck, wie viele Einheimische heute Ausgleich, sportliche Herausforderung und das Landschaftserlebnis in den Bergen suchen. Doch der Alpenverein hat auch weniger gute Zeiten und ein dunkles Kapitel erlebt. Daran erinnern heuer gleich zwei Jubiläen.

Am 31. März 1947, also vor 75 Jahren, wurde die Sektion wieder neu gegründet, nachdem der Alliierte Kontrollrat sie nach Kriegsende im Mai 1945 aufgrund der Verstrickungen des Alpenvereins mit dem Hitlerstaat verboten und das Vermögen beschlagnahmt hatte.

Vor 100 Jahren wurde der Grundstein für die „Tölzer Hütte“ am Schafreuter gelegt

Und 100 Jahre sind vergangen, seitdem der Verein in wirtschaftlich äußerst schwieriger Zeit das Wagnis einging, die 1830 Meter hoch gelegene „Tölzer Hütte“ am Schafreuter zu errichten. 1922 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung. Mit dem Tölzer Zahnarzt Dr. Walter Polscher hatte die Sektion damals einen umtriebigen und äußerst tatkräftigen Vorsitzenden.

Gegründet wurde die Tölzer Sektion bereits 1881. Bald diskutierte man Pläne, ein eigenes Unterkunftshaus in den Bergen zu errichten. Nach Anton Krettners Vorstellungen sollte es am Gipfel der Benediktenwand stehen. Doch der Hauptverein winkte mit Hinweis auf eine gerade kursierende Pressenotiz ab: „Auf dem Berg, wo jetzt sogar schon die Weiber zum Wildern gehen?“ Auch der Zwiesel war länger im Gespräch. Doch als die Stadt Bad Tölz 1907 ganz in der Nähe das „Blomberghaus“ errichtete, erschien dieser Plan nicht mehr sinnvoll.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Land war geprägt von politischen Wirren und großer wirtschaftlicher Not

Die ganze Geschichte des Hüttenbaus hat der Tölzer Historiker Karl Floßmann in seiner 1981 erschienenen Vereinschronik detailliert beschrieben. Und er macht klar, dass erst Walter Polscher – er gründete auch die Bergwacht – den Mut und die Entschlossenheit aufbrachte, zur Tat zu schreiten. Eigentlich sprach wenig dafür, denn die Situation im Lande war geprägt von politischen Wirren, galoppierender Inflation und großer wirtschaftlicher Not. Doch Polscher begeisterte die Mitglieder für seinen Plan. Als Hüttenstandort wählte man den Delpshals 500 Meter jenseits der Tiroler Landesgrenze.

Polscher holte übrigens auch die Hauptversammlung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (DÖAV) nach Bad Tölz. Dort wurde – wie schon seit Jahren – heftig über den Ausschluss von Juden aus dem Alpenverein gestritten. Aber es wurden auch die im Grundsatz bis heute verbindlichen „Tölzer Richtlinien“ für einfache Bergsteigerunterkünfte ohne besonderen Komfort beschlossen.

Freiwillige Helfer schleppten Baumaterial 900 Höhenmeter hinauf

Die Grundsteinlegung für die „Tölzer Hütte“ fand am 5. Juni 1922 statt. Welche Mühen und Strapazen der Bau der Unterkunftshütte für die Sektion mit sich brachte, lässt sich heute kaum ermessen: Drei Sommer lang schleppten freiwillige Helfer mit Muskelkraft, teils mit Tragtieren alles Baumaterial aus dem Rißbachtal über den schmalen Steig die 900 Höhenmeter hinauf zum Bauplatz. Unter Aufbietung aller Kräfte wurde die Hütte trotz größter Geldnöte, Grenzschikanen und Sturmschäden auf der Baustelle fertig und am 5. Oktober 1924 feierlich eröffnet.

Die Einweihung der Hütte am 15. Oktober 1924: Trotz Regen und Kälte wollten viele Menschen dabei sein. © ALOIS MAREY/STADTARCHIV

„Für die Tölzer Sektion ist die Erinnerung an die Grundsteinlegung 1922, an die braune Vergangenheit des Alpenvereins und an die Neugründung der Sektion 1947 wichtig“, betont Vorstand Benedikt Hirschmann. Eine Jubiläumsfeier sei erst für den Herbst 2024 geplant, wenn sich der Tag der Hütteneinweihung zum 100. Mal jährt.

Deshalb war die Neugründung nötig

Warum die Neugründung des Alpenvereins im Jahr 1947? Das war notwendig, weil die Alpenvereine 1945 wegen ihrer Nähe zum Hitlerstaat verboten wurden. Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 hatte man alle Sektionen des DÖAV in den Großdeutschen Alpenverein und ab 1939 in einen nationalsozialistischen Verband eingegliedert. Dessen „Führer“ war der österreichische NS-Politiker Arthur Seyß-Inquart, der 1946 in Nürnberg als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt wurde.

„Arierparagraphen“ zum Ausschluss von Juden

Wie in der 1988 erschienenen, 375-seitigen Dokumentation des Deutschen Alpenvereins „Alpinismus im Hitlerstaat“ beschrieben wird, war der Alpenverein weit stärker als andere Vereine belastet: Einige Funktionäre hatten lange vor 1933 ihre völkisch-nationalistische und antisemitische Gesinnung in den Verein getragen: In der habsburgischen Vielvölkermetropole Wien nahmen AV-Sektionen bereits 1905 und 1907 einen „Arierparagraphen“ zum Ausschluss von Juden in ihre Satzung auf.

Vorstand Eduard Pichl von der Sektion Austria vergiftete mit seiner Hetze gegen Juden das Vereinsklima und trieb mit fanatischem Eifer die „Endsäuberung“ im Alpenverein voran.

Viele reichsdeutsche Sektionen hielten dagegen

Viele reichsdeutsche Sektionen hielten länger dagegen: Bei der DÖAV-Hauptversammlung 1923 in Bad Tölz verhinderten sie mit 677 gegen 844 Stimmen noch eine entsprechende Satzungsänderung. Doch bei einer außerordentlichen Vollversammlung am 14. Dezember 1924 in München erreichten die Antisemiten um Eduard Pichl die erforderliche Dreiviertelmehrheit.

Die Vereinnahmung des Bergsteigens durch die Nationalsozialisten war kein Zufall: Allzu gut ließen sich alpinistischer Eroberungsdrang und die Heldendramen am Eiger und im Himalaya vom NS-Regime für ihre Ideologie von der überlegenen Herrenrasse und für Kriegspropaganda instrumentalisieren.

Verbot, jüdische Bergfreunde aufzunehmen

In der Tölzer Sektion brachte der politische Umschwung keine personellen Veränderungen. Wie Karl Floßmann schreibt, hieß der Verein zwar fortan „Zweig“ und Vorstand Hans Zech (1931 bis 1945) wurde zum „Sektionsführer“. Doch der Bankier, so Floßmann, berief nach dem „nunmehr herrschenden Führerprinzip seine Mitarbeiter kraft eigener Machtvollkommenheit – und zwar genau dieselben, die bei der letzten Mitgliederversammlung noch demokratisch gewählt worden waren.“

Der Rohbau der Hütte wurde aus Natursteinen hochgezogen, die man im Umkreis der Hütte vorfand. © ALOIS MAREY/STADTARCHIV

Der Sektion war es nun staatlicherseits verboten, jüdische Bergfreunde aufzunehmen. Aus der Doku „Alpinismus im Hitlerstaat“ ergeben sich aber des Weiteren keine Hinweise auf besonderes Fehlverhalten von Tölzer Bergfreunden, ebenso bei Karl Floßmann. Auch Stadtarchivar Sebastian Lindmeyr liegt nichts Negatives über die Tölzer Sektion vor: „Aber sie hat sich den politischen Zwängen sicher angepasst“, sagt er.

Tölzer Alpenverein musste sich für Neukonstituierung gedulden

Während Turnverein, Skiclub und Naturfreunde ihr Vereinsleben bereits 1946 wieder aufnehmen durften, musste sich die Tölzer AV-Sektion noch ein Jahr gedulden, bis der Weg für eine Neukonstituierung mit politisch unbelasteten Personen frei war: In der Mitgliederversammlung am 31. März 1947 wurde Landrat Anton Wiedemann als Vorstand gewählt, weiterhin Michael Schmidhammer (2. Vorstand), Erhard Bock (Kassier) und Caspar Flossmann (Schriftführer). Der Hauptverein mit Sitz in München wurde erst 1950 wieder zugelassen.

Von Rainer Bannier

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.