Verkehrssünder wird bei Kontrolle in Bad Tölz ausfallend: „Man sieht sich immer zweimal im Leben“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Kontrolliert Fahrradfahrer in der Tölzer Marktstraße: Katharina Liebicher, Verkehrsüberwacherin für den „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland“, muss wie im Bild auch mal ausfallende Kommentare einstecken. © Arndt Pröhl

Im Auftrag der Stadt kontrolliert der „Zweckverband Kommunale Dienste“ auch in der Tölzer Marktstraße. Dort ist zwischen 9.30 und 21 Uhr Radfahren verboten. Die Verkehrsüberwacher stoßen bei den Kontrollen auf ein geteiltes Echo.

Bad Tölz – Sie haben eine klare Mission: Um für mehr Sicherheit auf den Straßen im Oberland zu sorgen, sind Thorsten Preßler und seine Kollegen im Einsatz. Im Auftrag der Städte und Gemeinden kontrolliert der „Zweckverband Kommunale Dienste“ am Mittwochnachmittag in der Tölzer Marktstraße am Winzerer-Denkmal.

Radfahrer dürfen zwischen 9.30 und 21 Uhr in der Fußgängerzone nur schieben, Lieferverkehr darf nur im Zeitfenster zwischen 6 und 9.30 Uhr und zwischen 18 und 20 Uhr einfahren. Doch die Verbote werden immer wieder missachtet – auf Kosten der Sicherheit von Fußgängern.

Zweckverband kontrolliert an der Tölzer Marktstraße: „Nicht nur bestrafen, sondern auch belehren“

„Die Polizei ist häufig mit anderen Aufgaben gebunden“, erklärt Außendienstleiter Preßler. Seit 1. April 2022 hat die Stadt die Überwachung des ruhenden Verkehrs daher auf den Zweckverband übertragen. Seit Mai kommen die Verkehrsüberwacher zweimal im Monat an die Marktstraße zum Kontrollieren. Die Radler sind dort ein Dauerthema.

Sofort geht es für das Quintett los. Ein E-Scooter-Fahrer rollt gerade in die Fußgängerzone. Kontrolleur Enrico Schunk hält den Mann an –und belässt es bei einer Ermahnung. „Wir haben hier den Spielraum genutzt, den wir haben“, erklärt er. „Wir wollen nicht nur bestrafen, sondern auch belehren.“

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Der Mann habe angegeben, arbeitslos zu sein. „Wir können da mit Augenmaß vorgehen“, so Schunk. Manchmal könne man bei der Kontrolle auch nicht direkt auf den ersten Blick erkennen, was hinter einem Fall steckt. So stellte sich bei einer Radlerin heraus, dass sie zwar Fahrrad fahren, aufgrund einer Behinderung aber kaum laufen konnte, erinnert sich Schunk.

Auch ein 15-jähriger Radler wird nur ermahnt, weil er sich einsichtig zeigt. „Wenn man Jugendliche alleine aufhält, sind sie erstmal geschockt“, meint Schunk. In Gruppen sehe das allerdings auch mal anders aus.

„Manche denken, sie wären die Größten“: Fahrrad-Kontrollen stoßen auf Zustimmung

Wenig später gesellt sich Anette Faulstich dazu, die im Tölzer Land auf Reha ist. „Es gibt manche Fahrradfahrer, die denken, sie wären die Größten“, sagt die Besucherin. „Manchmal macht das Radeln dann keinen Spaß mehr.“ Sie sei froh über die Kontrollen, damit sich das wieder ändere.

Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier

Ein Paar aus Tübingen wird mit 50 Euro zur Kasse gebeten. „Eine bodenlose Frechheit“ sei das, ärgert sich der Mann auf Nachfrage unserer Zeitung. Beim nächsten Fall eskaliert die Lage: Jörg Lichtenstein, Krankenpfleger aus Sauerlach, radelt verbotswidrig mit seiner Frau die Marktstraße hinauf. Die Verkehrsüberwacher belangen beide mit einer Verwarnung von je 25 Euro.

Das Säckel der Stadt muss wohl ganz schön leer sein.

Doch Lichtenstein schmeckt das überhaupt nicht. Er wird gegenüber den Kontrolleuren ausfallend. „Man sieht sich immer zweimal im Leben“, ist der Mann kaum zu bremsen. Er könne nicht verstehen, warum es die Kontrolleure nicht bei einer Mahnung beließen, sagt Lichtenstein auf Rückfrage, schließlich seien er und seine Frau rücksichtsvoll gefahren. „Das Säckel der Stadt muss wohl ganz schön leer sein“, schimpft er.

Übergriffe auf Verkehrsüberwacher steigen

„So einen Fall habe ich auch nicht oft erlebt“, gesteht Teamleiter Maximilian Brummer. „In Summe steigen die Übergriffe auf die Verkehrsüberwacher“, unterstreicht Preßler. „Beleidigungen sind da noch das Kleinste, wir reden hier auch von Bedrohungen und Körperverletzungen.“ Diese Entwicklung bereite ihm Sorge. Umso wichtiger seien die Kontrollen deshalb, findet Preßler.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Am Ende der zwei Stunden werden sie 26 Ordnungswidrigkeiten registriert haben. Die Verkehrsüberwacher stellen dabei 14 mündliche und 12 kostenpflichtige Verwarnungen aus. Die Zahlen nehmen laut Preßler stetig ab. „Verkehrsüberwachung wirkt“, resümiert Brummer. (vfi)