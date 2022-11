Bad Tölz: Am Boden liegende Person geschlagen und getreten

Dreimal kam es am Samstag zu körperlichen Auseinandersetzungen in Bad Tölz. © Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

Zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es am Samstag in Bad Tölz. Mehrere der Täter sind der Polizei bereits bekannt.

Bad Tölz - Drei Fälle von Körperverletzung meldet die Tölzer Polizei vom Samstag. Zunächst wurde eine Streife kurz vor Mitternacht in der Königsdorfer Straße darauf aufmerksam, wie ein 28-jähriger Tölzer auf einen am Boden liegenden Mann einschlug. Die Beamten griffen ein und hinderten den Täter an weiteren Schlägen. Der 23-jährige Geschädigte trug eine Beule und Schwellungen davon. Der Angreifer muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Am Sonntag gegen 5.25 Uhr ging dann ein Tölzer (29) an der Dietramszeller Straße auf seinen Bekannten (44) aus Lenggries los. Letzterer wehrte sich mit Faustschlägen. Eine Begleiterin (23) des Duos verständigte die Polizei. Der Tölzer hatte gut über zwei Promille, der Lenggrieser gut über ein Promille Alkohol im Blut. Der Rettungsdienst versorgte die beiden leicht Verletzten vor Ort.

Kurz nach dem Vorfall, nämlich um 5.30 Uhr, wurde die Polizei zum Amortplatz gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen bezog ein 24-Jähriger aus Waakirchen ordentliche Prügel durch drei Tölzer. Laut Zeugenaussagen wurde der Geschädigte von den amtsbekannten Angreifern attackiert und weiter geschlagen und getreten, als er bereits am Boden lag. Der Waakirchner wurde zur Behandlung ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen zwischen 21 und 25 Jahren hatten allesamt Alkohol im Blut, die Werte lagen zwischen einem und zwei Promille. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass die Angreifer allesamt gegen Auflagen des Amtsgerichts verstoßen haben. Auch hierfür werden sich die jungen Männer verantworten müssen.

