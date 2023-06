Selbstloser Dienst am Nächsten: Tölzer Ärztin Dr. Anneliese Krönlein gestorben

Anneliese Krönlein (†) Ärztin in Bad Tölz von 1967 bis 1994 © privat

Die Tölzer Ärztin Dr. Anneliese Krönlein hatte ein bewegtes Leben. 36 Jahre lang übte sie ihren Beruf in Bad Tölz aus. Nun ist sie im Alter von fast 102 Jahren gestorben.

Bad Tölz – Im Alter von fast 102 Jahren ist die Tölzer Ärztin Dr. Anneliese Krönlein gestorben, die von 1967 bis 1994 in der Gemeinschaftspraxis ihres Schwagers Dr. Adalbert Diegmann in der Säggasse mitgearbeitet hat. Diegmann ist einigen Tölzern auch noch als Stadtrat und Vorsitzender des Kunstvereins in Erinnerung. Anneliese Krönlein war die ältere Schwester von Diegmanns Ehefrau Rosemarie.

Spätere Tölzer Ärztin stand im Konzentrationslager Überlebenden bei

In Krönleins bewegter Lebensgeschichte spiegelt sich das Schicksal ihrer Generation, die von den Geschehnissen der Nazidiktatur, des Zweiten Weltkriegs und der entbehrungsreichen Nachkriegszeit hart getroffen wurde. 1921 im Taubertal geboren und dann im Saarland aufgewachsen, begann sie nach dem Abitur ein Medizinstudium in Innsbruck, wurde aber 1944 noch vor dessen Abschluss nach Ungarn abkommandiert in ein Lazarett. Ebenso verfuhren nach Kriegsende die Amerikaner mit ihr und beorderten sie in das Konzentrationslager Mauthausen, um dort den Überlebenden beizustehen. Dabei erkrankte sie selbst schwer an den von Elend und Krieg verschleppten Seuchen.

Ab 1967 arbeitete Krönlein in der Tölzer Praxis ihres Schwagers mit

Nach ihrer Genesung schloss Anneliese Krönlein ihr Medizinstudium in Würzburg ab und heiratete 1950 dort ihren ersten Mann, mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hatte. Ihr Mann starb jedoch bereits 1956 an den Spätfolgen einer Kriegsverletzungen. Lange schlug sich Krönlein dann mit Aushilfen und Urlaubsvertretungen durch, um sich und ihre Kinder zu ernähren. 1961 heiratete sie erneut und bekam eine weitere Tochter. 1967 ereilte sie dann der Hilferuf ihres Schwagers, der ganz dringend Verstärkung für seine Tölzer Arztpraxis brauchte.

Krönlein übte ihren Beruf aus, bis sie 73 war

Daraufhin zog Anneliese Krönlein mit ihrer ganzen Familie nach Bad Tölz. Hier hat sie 36 Jahre lang, bis 1994 – da war sie schon 73 Jahre alt – als leidenschaftlich engagierte praktische Ärztin mitgearbeitet und zahlreiche Patienten behandelt. Noch bis 2020 lebte sie in ihrer Ellbacher Wohnung und nahm Anteil am öffentlichen Leben, zum Beispiel als Mitglied beim Tölzer Bridge-Club, und hat ihre Kenntnisse fremder Sprachen weiter verbessert und ist gerne gereist. Die Verstorbene hat drei Kinder, sechs Enkel und 13 Urenkel.

Gedenkmesse in der Stadtpfarrkirche

2020 gab sie ihre Wohnung auf und zog in ein Altenpflegeheim nach Berlin, wo ihre jüngere Tochter lebt. In Berlin wird sie auch ihre letzte Ruhestätte finden, doch angesichts ihrer Bekanntheit und Beliebtheit in Bad Tölz haben die Angehörigen beschlossen, hier zu einer Gedenkmesse einzuladen. Sie findet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Von Rainer Bannier