Umsichtig, zuverlässig und gerecht: Trauer um Tölzer Anton Schindlbeck

Anton Schindlbeck (†) © privat

Kürzlich ist der bergbegeisterte Tölzer Anton Schindlbeck gestorben. Viele Jahre war er beim Tölzer Alpenverein aktiv. Diakon Papp würdigte seinen Einsatz für andere Menschen.

Bad Tölz – Im Alter von 80 Jahren ist kürzlich nach langer schwerer Krankheit der Tölzer Anton Schindlbeck gestorben. Angehörige und Freunde sowie viele Weggefährten aus der Pfarrei und vom Tölzer Alpenverein haben ihm am Mittwoch bei einem von Diakon George Papp zelebrierten Requiem in der Stadtpfarrkirche und auf dem Tölzer Waldfriedhof die letzte Ehre erwiesen.

Tölzer Anton Schindlbeck war viele Jahre beim hiesigen Alpenverein aktiv

Der gebürtige Mittenwalder besuchte in Niederbayern ein Internat. In Bad Tölz siedelte er sich nahe des Klammerweiher an und war als leitender Verwaltungsangestellter bei der Kreissparkasse in Wolfratshausen tätig. Den Vater von zwei Kindern traf das Schicksal hart, als seine Frau Ingrid allzu früh starb und die junge Familie allein zurückließ. Dieser Schmerz und die daraus erwachsende besondere Verantwortung haben ihn geprägt.

Beim hiesigen Alpenverein fand der bergbegeisterte Tölzer neue Freunde und wirkte an der Durchführung zahlreicher teils mehrtägiger geführter Touren für Kinder und Jugendliche mit. Zunächst zum Ausschussmitglied berufen, übte „Toni“ Schindlbeck von 1998 bis 2010 mit großer Umsichtigkeit das Ehrenamt des Schatzmeisters aus und übernahm dann 2009/10 auch kurzzeitig kommissarisch die Vorstandschaft in einer schwierigen Zeit des Umbruchs, als der Verein sprunghaft wuchs und immer mehr Aufgaben bewältigen musste.

Diakon Papp würdigte Schindlbecks Einsatz für andere Menschen

Stark ausgeprägt war Schindlbecks soziales Engagement. Darauf ging auch Diakon George Papp ein. Zudem würdigte er Schindlbecks Treue und Zuverlässigkeit, seinen Einsatz für andere Menschen und seinen Gerechtigkeitssinn.

In der Stadtpfarrei hat der Tölzer in sehr vielfältiger Weise an der Gestaltung des kirchlichen Lebens mitgewirkt und sich auch noch bis ins hohe Alter geistig und menschlich weiterentwickelt. Er unternahm eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela und hat ein Studium an der Seniorenakademie aufgenommen. Mit 75 Jahren erlangte er die Ehrendoktorwürde. Von Rainer Bannier

