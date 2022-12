Bad Tölz: Architekturbüro für Kurhauserweiterung steht fest

In diesem Hang soll sich der Erweiterungsbau des Kurhauses möglichst naturnah mit einem begrünten Dach einfügen. © cs

Die Stadt Bad Tölz beruft ein Architekturbüro für den sensiblen Kurhaus-Erweiterungsbau. Das Rennen machte das bekannte Büro Beer Bembé Dellinger aus Greifenberg.

Bad Tölz – Sie haben die neue Kaufbeurer Landpolizei geplant, sie bauen für die Landeshauptstadt München ein neues Krematorium. Im benachbarten Holzkirchen errichten sie neben Gründerzeit-Gebäuden zwei Stadthäuser in Holzbauweise. Auch im historischen Kontext bewegen sie sich erfolgreich und haben etwa für den Zehentstadel in Steinheim den Denkmalschutzpreis des Bezirks Schwaben erhalten.

Die Rede ist vom Architekturbüro Beer Bembé Dellinger aus Greifenberg (Landkreis Landsberg). Ihm vertraut die Stadt Bad Tölz nun mit der Planung für den Kurhaus-Erweiterungsbau ein äußerst sensibles Projekt an. Dies gab Bürgermeister Ingo Mehner am Mittwoch in einem Pressegespräch bekannt.

Das Büro hat sich gegen 20 Konkurrenten durchgesetzt. Darunter auch welche aus dem Ausland. Aus welchen Ländern? Nicht einmal die Ländernamen wollte Mehner „aus vergaberechtlichen Gründen“ nennen. Fünf Bewerber waren in die engere Wahl gekommen. Die Jury für das Gebäude war mit den drei Bürgermeistern (Mehner, Michael Lindmair, Christof Botzenhart) sowie Vertretern der Verwaltung und – wichtig – des Denkmalschutzes besetzt. Vergeben wird demnächst auch die Freiflächengestaltung, für die in der Jury Stadträte der SPD und Grünen (Willi Streicher, Doris Bigos) sitzen.

„Wir brauchen erst einmal ein Preisschild“

Das Greifenberger Büro plant nun den Erweiterungsbau im Hang neben dem Kurhaus, in dem künftig zahlreiche Funktionsräume unterkommen sollen. Mehner sprach von einem Bau mit begrüntem Dach, der zum Parkplatz hin eine Glasfassade besitzen soll. Innen: viel Holz. Der Bau soll sich in die Umgebung einfügen. Eine Nähe zur Planstudie vom September 2021 erkannte Mehner nicht. Man könne derzeit sowieso noch kein Bild liefern. Es sei ein Entwicklungsprozess „aufgrund unserer Vorgaben“. Er sprach von einer sorgfältigen Auswahl der Materialien. Damit habe man sich intensiv auseinandergesetzt.

Ergebnisse sollen bis nächstes Jahr geliefert sein

Was hat die Tölzer an dem Greifenberger Büro überzeugt? „Wir hatten alle den Eindruck, dass die das Projekt am besten schaffen“, sagte Mehner. Kämmerer Hermann Forster verwies auch auf die Empfehlung der Denkmalschützer. So ein bedeutsames Projekt sei auch ein Annäherungsprozess. Dazu benötige man Vertrauen. Bei dem ausgewählten Büro habe man die beste Basis dafür ausgemacht.

Das Büro Beer Bembé Dellinger soll bis nächstes Jahr ein Ergebnis liefern. Ob die Pläne dann tatsächlich realisiert werden, darüber ist nach den Worten des Bürgermeisters noch nicht entschieden. „Wir brauchen erst einmal ein Preisschild.“ Das betonte auch Hermann Forster, der auf die derzeit sehr hohen Baupreise hinwies. Das könne sich aber auch schnell wieder ändern. „Wir sind in einer Phase der Unsicherheit.“

