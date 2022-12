Ein Sportstar zum Anfassen nah: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer am Tölzer Christkindlmarkt

Von: Felicitas Bogner

Nahm sich viel Zeit für Fragen, Foto- und Autogrammwünsche seiner kleinen Fans: Arnd Peiffer bei seinem Besuch am Stand des „Freundeskreis Biathlon Oberland“ am Tölzer Christkindlmarkt. © Foto: Arndt Pröhl

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer stand am Freitag am Stand des „Freundeskreis Biathlon Oberland“ am Tölzer Christkindlmarkt seinen kleinen Fans Rede und Antwort.

Bad Tölz – Einem waschechten Sportstar hautnah kommen und von ihm sogar noch einige Tipps und Tricks rund um einen in Deutschland sehr beliebten Wintersport erfahren: Das konnten am Freitagnachmittag alle biathlonbegeisterten Kinder und Jugendlichen auf dem Tölzer Christkindlmarkt. Der Olympiasieger und fünffache Weltmeister Arnd Peiffer war zu Gast bei dem Stand des „Freundeskreis Biathlon Oberland“.

Sportstar Arnd Peiffer gab Autogramme und machte Selfies

Zahlreichen Kindern sowie deren Eltern nahmen den Biathleten in Empfang. Peiffer, der mittlerweile im Nachbarlandkreis Miesbach lebt, verteilte fleißig Autogramme und machte ein Selfie nach dem anderen.

Dann eröffneten die beiden Vorsitzenden des Vereins, Werner Pauen und Hannah Frey, offiziell die Veranstaltung. Grußworte gab es dabei auch von dem Tölzer Bürgermeister und ehemaligen Biathleten Ingo Mehner. Er lobte den 2021 gegründeten Verein. „Ihr leistet eine sehr wertvolle Unterstützung für den Wintersport, denn jeder weiß, wie teuer Biathlon in seiner Ausführung ist“, betonte Mehner.

Verein „Freundeskreis Biathlon Oberland“ unterstützt finanziell

Hauptziel des Vereins sei es, den Sport und damit auch den Skiverband, der die Trainings ausrichtet, vor allem finanziell zu unterstützen. „Daher wollen wir den neuen Verein auch etwas bekannter machen, und freuen uns riesig, dass Arnd Peiffer uns mit seiner Anwesenheit unterstützt“, sagte Pauen.

Für die Kinder etwas Besonderes, ihr Vorbild zu treffen

Alle Kinder waren sichtlich aufgeregt, ihr großes Vorbild zu treffen. „Ich mache nun im zweiten Jahr Biathlon, da ist es natürlich etwas ganz Besonderes, einen so erfolgreichen Sportler persönlich treffen zu können“, meinte die 13-jährige Hannah Pauen. Dann ging es schon los: Der Reihe nach dürfen alle Kinder zu dem Glühweinstand des Vereins neben den Olympiasieger treten und ihn mit ihren Fragen löchern. Dabei ging es sowohl um allerlei fachliche Tricks zum Schießen, um Wissensfragen zu seiner Karriere oder auch um Erfahrungsberichte über den psychischen Umgang mit Leistungsdruck.

Nach der Fragerunde verweilte der Olympiasieger noch ein bisschen am Stand, ratschte mit Eltern und Kindern und blickte abermals in die zahlreichen Handykameras seiner kleinen und großen Bewunderer.

