Stimmungsvolles Arzbacher Passionssingen in der Filialkirche Herz Mariä

Boten eine stimmige Hinführung zur Karwoche: Alois Ostler und das Isarwinkler Holzbläserquartett. © mk

In der Arzbacher Filialkirche Herz Mariä fand kürzlich das stimmungsvolle Passionssingen mit Textpassagen aus dem „Menzinger Kreuzweg“ von Matthias Pöschl statt.

Arzbach – Die christlichen Gläubigen gedenken in diesen Tagen der Passion, dem Leidensweg des Herrn. Eindringlich und tiefgehend geschah dies beim Passionssingen in der Arzbacher Filialkirche Herz Mariä. Mit dem „Menzinger Kreuzweg“ wurde das Geschehen von vor 2000 Jahren in die Gegenwart geholt, eindrucksvoll und anschaulich.

Arzbacher Passionssingen: Ein besonderes Erlebnis für den Zuhörer

Die schriftstellerische Nachempfindung des Pfarrers und Dichters Matthias Pöschl ist wenig bekannt und wohl auch gerade deshalb ein besonderes Erlebnis für den Zuhörer. Mit ausgewählten Passagen, vorgetragen von Alois Ostler, und musikalischer Umrahmung durch den Heuwinkl Zwoagsang, die Gaißacher Zithermusi und das Isarwinkler Holzbläserquartett bot die Aufführung in der Arzbacher Filialkirche eine stimmige Hinführung auf die bevorstehende Karwoche.

Schlichte Worte in bairischem Dialekt stellen Leidensweg Jesu nach

Als Dichter zählt Matthias Pöschl (1924-2007) zu den namhaften Vertretern der katholischen Literatur. Den „Menzinger Kreuzweg“ schuf er 1995 für die Pfarrgemeinde Untermenzing, wo er zuletzt tätig war. Mit schlichten Worten in bairischem Dialekt verstand es Pöschl, die Stationen des Leidensweges Jesu nachzustellen und dabei den Leser oder Zuhörer mitzunehmen und betroffen zu machen.

Sprung in die Gegenwart zur selbstkritischen Betrachtung

In seinen Reimen über den grausamen Umgang der aufgehetzten Menschenmassen mit dem Verurteilten vollzieht der Autor aber auch immer wieder den Sprung in die Gegenwart zur selbstkritischen Betrachtung: Wäre ich menschlicher und mitfühlender gewesen als die brutale und rücksichtslose Meute damals? „Dass da Mensch a Stoa sei ko? Bin i bessa? – Grad aso!“, setzt er die Fehlerhaftigkeit und Schwächen des menschlichen Wesens als Fazit markant unter seine Schilderung vom „dritten Fall“. Mit dem Urteilsspruch von Pilatus beginnend richtet Pöschl seinen Blick im Verlauf seiner Abhandlung auf die schwere Last des Kreuzes, das Ecce homo, der „Schmerzensmo“, tragen muss, auf die verzweifelte Mutter, die Kreuzigung: „’s Kreuz liegt lang und broat am Bod’n. Du liegst drauf. Und Spott und Hohn hagln nieder auf dei Gsicht. Unsa Bosheit hot a Gwicht....“ Wie in einem perfekten Schauspiel per Tontechnik herbeigeführt, fegte draußen akkurat zur Todesszene – „Du bist gstorbn, a letzter Schroa. ,Vadda, laß mi net alloa‘!“ – ein stürmischer, die Dramatik unterstreichender Wind um die Arzbacher Kirche.

Textpassagen wurden musikalisch umrahmt

Mit der österlichen Hoffnung auf die Auferstehung für alle Gläubigen endet das dichterische Werk von Matthias Pöschl, das Alois Ostler mit ausgezeichneter Rhetorik vortrug. Begleitet wurden die Textpassagen von den wechselnden instrumentalen Beiträgen der Gaißacher Zithermusi und des Isarwinkler Holzbläserquartetts sowie insbesondere vom Heuwinkl Zwoagsang mit Christina Hein aus Inning und Hubert Exinger aus Schlegldorf, begleitet an der Zither von Franz Schesser. In schöner Stimmenharmonie erklang inhaltlich angepasst an den jeweiligen Handlungsabschnitt eine Reihe von bekannten und weniger geläufigen Passionsliedern.

Exinger war vor einigen Jahren zufällig auf den „Menzinger Kreuzweg“ aufmerksam geworden. Mit dessen literarisch-musikalischer Aufbereitung in der voll besetzten Arzbacher Kirche erlebten die Besucher eine berührende besinnliche Stunde. Von Rosi Bauer

Im Radio: Eine etwa 50-minütige Aufzeichnung des Arzbacher Passionssingens wird am Montag, 3. April, ab 13 Uhr im privaten Hörfunkprogramm Radio Horeb gesendet. Radio Horeb ist unter anderem im Digitalradio und auf UKW zu empfangen.

