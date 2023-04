Tschernobyl veränderte ihr Leben: Jetzt freut Tölzerin sich über AKW-Aus – „längst überfällig“

Atomkraftwerke werden abgeschaltet

Von Elena Royer schließen

1986 änderte Tschernobyl-Katastrophe das Leben von Silvia Ulze aus Bad Tölz. Heute freut sie sich über den Atomausstieg.

Bad Tölz – „Atomkraft? Nein, danke!“ Dieser Satz kommt wie aus der Pistole geschossen, wenn man die Tölzerin Silvia Ulze nach ihrer Meinung zu dieser Art der Energiegewinnung fragt. Die heute 65-Jährige lebte nach der Katastrophe von Tschernobyl mehrere Jahre in Portugal – aus Sorge vor Verstrahlung. Diesen Samstag werden in Deutschland die drei verbliebenen Atomkraftwerke abgeschaltet. Für die ehemalige Neurokom-Geschäftsführerin eine gute Nachricht, wie sie im Kurier-Interview sagt.

+ Silvia Ulze. © privat

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Frau Ulze, was sagen Sie dazu, dass in Deutschland jetzt Schluss ist mit Atomkraft?

Ich freue mich! Und finde es super, dass Deutschland zu diesem Schritt steht. Trotzdem ist es natürlich ein Dilemma zwischen Pest und Cholera, denn Kohle als Energieträger ist umwelttechnisch eine Katastrophe. Eventuell ist Kohle aber günstiger und leichter stillzulegen. Für den Atommüll ist keine Lösung in Sicht. Bei der Lagerung geht es nicht um ein paar Jahre, sondern um zehntausende Jahre. Jeder weiß, was in dieser langen Zeit passieren kann. Gibt es zum Beispiel ein Erdbeben, kommt der ganze Mist wieder hoch.

Kommt der Atomausstieg zum richtigen Zeitpunkt?

Er ist meiner Meinung nach längst überfällig. Ich denke, es wird eine schwere, aber erfrischende Übergangszeit werden. Ich glaube an den Erfindergeist der Deutschen. Und ein gewisser Mangel bringt die Geister erst in Schwung. Nach kurzer Zeit schaffen wir es sicher, mit erneuerbaren Energien zu leben. Es ist höchste Zeit, dem Planeten Respekt zu zollen.

+ Ausstieg: Auch „Isar 2“ in Niederbayern, eines der letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland, geht an diesem Samstag vom Netz. © Armin Weigel

Sie sind nach der Tschernobyl-Katastrophe nach Portugal gegangen. Was waren Ihre Beweggründe?

Ich habe damals nebenberuflich im Bioladen in Tölz ausgeholfen. Wir hatten im Laden einen Geiger-Zähler. Es kamen immer wieder Atomkraft-Gegner vorbei, die haben alles gemessen. Gras, Klamotten und so weiter. Der Zähler hat immer ausgeschlagen. Da dachte ich mir: Puh, warum soll ich die Zeit nicht überbrücken, bis es vielleicht nicht mehr so gefährlich ist?

Würden Sie noch mal weggehen, wenn heute so etwas passieren würde?

Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt in Rente bin. Würde ich noch arbeiten und hätte Verantwortung, würde ich es wahrscheinlich nicht wieder machen.

Haben Sie nach der Atomkatastrophe von Fukushima auch darüber nachgedacht, wegzugehen?

Nein.

Waren Sie früher auch auf Anti-Atomkraft-Demos?

Nein. Ich habe immer versucht, die andere Seite auch zu verstehen.

Warum lehnen Sie Atomkraft so vehement ab?

Als junges Mädchen sah ich Bilder im Fernsehen, die die Erde von oben zeigten. Ich dachte mir, dass sie unendlich schön ist, und habe mich immer gefragt: Wie kann man die Natur schützen? Wir sind nur Gäste hier auf der Erde, deswegen bin ich gegen alles, was der Natur schadet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Rubriklistenbild: © Armin Weigel