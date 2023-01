„Raue Zeiten für wilde Hühner“ - Ausstellung im Tölzer Stadtmuseum

Von: Ines Gokus

Bayern ist das einzige Bundesland, in dem die vier Raufußhuhnarten – Auer-, Birk- (Foto), Schnee- und Haselhuhn – nebeneinander vorkommen. Doch ihr Lebensraum ist zunehmend gefährdet. © Bossert

Eine Wanderausstellung zu den vier Raufußhuhnarten mit dem Titel „Raue Zeiten für wilde Hühner“ ist ab kommenden Freitag im Tölzer Stadtmuseum zu sehen.

Bad Tölz – Unter dem Titel „Raue Zeiten für wilde Hühner“ wird ab dieser Woche im Stadtmuseum in Bad Tölz eine Wanderausstellung zu den vier Raufußhuhnarten gezeigt. Zur Vernissage am Freitag, 13. Januar, sind alle Interessierten eingeladen. Diese findet um 17 Uhr im Bürgersaal des Stadtmuseums von Bad Tölz statt und beginnt mit einem Rundgang durch die Ausstellung, anschließend erzählt die Raufußhuhnexpertin Elena Weindel vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) auf spannende Art und Weise von den „Wilden Vier“. Anmeldung via Mail an naturerleben@lra-toelz.de ist erbeten.

Lebensechte Exponate sowie Film- und Fotoaufnahmen

Die Ausstellung entstand als Kooperationsprojekt zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern in Österreich, dem Alpinium aus dem Regierungsbezirk Schwaben und dem LfU und zeigt einzigartige Film- und Fotoaufnahmen, lebensechte Exponate, Tonaufnahmen sowie Schrift- und Schautafeln. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem die vier Raufußhuhnarten – Auer- Birk-, Schnee- und Haselhuhn – nebeneinander vorkommen. Sie leben ganzjährig in den Bergen und haben sich perfekt an das raue Klima angepasst. Doch ihr Lebensraum ist zunehmend gefährdet, wird in einer Pressemitteilung berichtet.

Ausstellung erklärt, wie ein Miteinander von Mensch und Tieren am Berg funktionieren kann

Die Wanderausstellung lässt die Besucherinnen und Besucher erleben, wie ein Miteinander von Huhn und Mensch in den Bergen gelingen kann. Zu sehen ist die Ausstellung ab diesem Dienstag, 10. Januar. Sie läuft bis 26. Februar. Geöffnet ist das Stadtmuseum immer von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

