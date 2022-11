Langer Stau zum Abschluss der Brücken-Bauarbeiten auf der B472 - Abnahmetermin steht fest

Von: Andreas Steppan

Einseitige Sperrung wegen Asphaltierungsarbeiten: Auch an diesem Mittwoch sowie einzelnen Tagen der kommenden Woche werden an der Isarbrücke der B472 in Bad Tölz Ampeln den Verkehr regeln. © Arndt Pröhl

Autofahrer müssen derzeit auf der Isarbrücke der B472 mit Stau rechnen. Dort finden Asphaltierungsarbeiten statt. Der offizielle Abschluss der Arbeiten steht aber schon fest.

Bad Tölz – Nicht nur auf der B472, sondern durch den Ausweichverkehr auch in der Tölzer Innenstadt war es am Dienstag deutlich zu bemerken: Die Dauerbaustelle auf der Isarbrücke der Bundesstraße sorgte einmal mehr für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Autofahrer müssen sich jetzt noch auf ein paar einzelne weitere solcher Tage einstellen. Dann soll der Spuk aber endgültig ein Ende haben.

Brücken-Bauarbeiten auf der B472: Fertigstellung verzögerte sich immer wieder

Wie mehrfach berichtet laufen seit Mai 2021 an der viel befahrenen Brücke Instandhaltungs- und Verstärkungsarbeiten. Die Fertigstellung aber verzögerte sich immer wieder. Eine bereits aufgetragene Schicht aus Epoxidharz musste wieder ausgetauscht werden, weil sie sich als undicht erwies. Dann wieder gab es Lieferschwierigkeiten, oder ein Subunternehmen sprang ab. All die Widrigkeiten sorgten dafür, dass die Baustelle ein Jahr nach dem ursprünglich ins Auge gefassten Termin immer noch nicht abgeschlossen ist. Langsamer, als es könnte, geht es freilich auch deswegen voran, weil fast durchgehend unter Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs auf der B472 gebaut wurde.

Ampelregelung soll auch am Mittwoch noch andauern

Am Dienstag nun wurde die Straße über die Brücke einseitig gesperrt. Dazu wurden Ampeln aufgestellt, die in jede Fahrtrichtung abwechselnd Rot zeigten. Dies sorgte für teils erheblichen Rückstau und Zeitverlust für die Autofahrer. Grund dafür sind laut German Abenthum vom Staatlichen Bauamt Weilheim Asphaltierungsarbeiten im Bereich vor und hinter der Brücke. Diese und die damit verbundene Ampelregelung dauern ihm zufolge auch an diesem Mittwoch an.

Voraussichtlich Mitte November noch einmal Behinderungen

Noch einmal zu Behinderungen kommt es nach aktueller Planung am Montag, 14. November – vorausgesetzt, das Wetter lässt die vorgesehenen Arbeiten zu, so Abenthum. An diesem Tag solle die Fuge am Bordstein entlang bituminiert werden, „damit sie dicht ist und kein Chloridwasser durchsickert und die Brücke beschädigt“, so Abenthum.

Ein letztes Mal Geduld aufbringen müssen die Autofahrer an dieser Stelle am Donnerstag, 17., oder Freitag, 18. November. An einem dieser Tage kommt laut dem Brücken-Experten des Staatlichen Bauamts die Markierung auf die Straße. Auch dann wird eine Ampel den Verkehr regeln. Erneut kann freilich nur bei passendem Wetter gearbeitet werden.

Der Abschluss: Die Bauwerksprüfung steht am 8. und 9. Dezember an

Der offizielle Abschluss der Bauarbeiten ist dann für Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Dezember, eingeplant: die „Bauwerksprüfung“ beziehungsweise Abnahme der fertigen Maßnahme. „Dazu wird ein Brückenuntersichtgerät auf die Fahrbahn gestellt“, so Abenthum. Die Straße ist aber breit genug, dass der Verkehr zweispurig daran vorbeifahren kann. Geht alles gut, herrscht dann nach gut eineinhalb Jahren auf der B472 wieder freie Fahrt über die Isar.

