Betrunkene Autofahrerin in Schlangenlinien auf der B472

Gleich zweimal hatte es die Tölzer Polizei jetzt mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern zu tun. Eine Frau fuhr in Schlangenlinien, ein Radler stürzte.

Bad Heilbrunn/Bad Tölz - Zu betrunken für einen Alkoholtest war am Dienstag eine 54-jährige Autofahrerin. Nach Angaben der Polizei teilten am Dienstag gegen 21.30 Uhr Verkehrsteilnehmer per Notruf mit, dass ein VW Golf auf der B 472 sehr langsam und in starken Schlangenlinien Richtung Bad Heilbrunn unterwegs sei.

Zu betrunken für den Alkotest

Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug an der Ausfahrt Bad Tölz West anhalten und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 54-jährige Fahrerin sehr stark alkoholisiert war. Sie war nicht einmal mehr in der Lage, einen Alkotest durchzuführen. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Betrunken mit dem Pedelec gestürzt

Zu viel getrunken hatte auch ein 73-Jähriger, der am Dienstag in Bad Tölz mit seinem Pedelec einen Unfall baute. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Gaißach gegen 23.30 Uhr bei der Abfahrt von der Isarbrücke am Kapellengasteig alleinbeteiligt gestürzt. Passanten verständigten die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 73-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Nachdem der Mann zur Versorgung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde dort auch gleich eine Blutentnahme veranlasst. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

