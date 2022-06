Personalmangel ist schuld: Mobile Verkaufsstände von Bäckereien schwer zu stemmen

Von: Melina Staar

Frische Semmeln direkt vor die Haustüre? Mobilen Verkaufsständen von Bäckereien fehlt es an Personal. (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Vor allem der Personalmangel ist Schuld daran, dass einige mobile Bäcker-Verkaufsstände ihre Fahrten nicht mehr oder nur eingeschränkt anbieten. Die Betroffenen berichten.

Bad Tölz – Viele Bewohner der Tölzer Siedlung haben es mit Bedauern zur Kenntnis genommen: Das Brotzeitwagerl der Bäckerei Wiedemann fährt samstags nicht mehr die frischen Semmeln fast direkt vor die Haustüre.

Brotzeitwagerl der Bäckerei Wiedemann: Zu geringer Umsatz, zu wenig Personal

Dafür gibt es zwei Hauptgründe: „Der Umsatz war zu gering. Und es ist schwierig, jemanden zu finden, der die Tour fährt, wenn die Stammkraft beispielsweise Urlaub hat“, begründet Bäckerei-Inhaber Andreas Wiedemann den Schritt. Gleichzeitig beruhigt er seine Kunden: Die anderen Stationen des Brotzeitwagerls bleiben bestehen.

Von Montag bis Freitag fährt der Bäckerwagen vormittags Firmen an, danach geht es weiter nach Ellbach, Fischbach, Lenggries-Anger, Gaißach oder Wackersberg. „Am Samstag war es halt nur das Frühstücksgeschäft“, sagt Wiedemann. Und das alleine hätte sich nicht gerechnet.

Nicht nur mobile Verkaufsstände von Personalmangel betroffen

Die Standzeit von zwei Stunden zu verlängern, hätte sich auch nicht gelohnt: „Um 11 oder 12 Uhr kauft keiner mehr fürs Frühstück ein“, sagt Wiedemann. Dass es schwierig sei, Personal zu finden, sei kein neues Problem. Das betreffe nicht nur die mobilen Verkaufsstände, sondern alle Bereiche einer Bäckerei.

Das betont auch Sandra Büttner von der Bäckerei Hegmann-Büttner. „Wir suchen schon länger Leute, die beispielsweise nachts in der Backstube aushelfen. Aber es wird immer noch schwieriger.“ Es gebe kaum Leute, die zu den Arbeitszeiten einer Bäckerei arbeiten möchten.

Büttner-Verkaufsmobil soll weiter fahren so lange es geht

Das Verkaufsmobil soll aber trotzdem weiter seine Tour fahren: Montag bis Samstag vormittags in Gaißach, samstags in Wackersberg und sonntags in der Tölzer Karwendelsiedlung. Die Nachfrage sei groß, der Service werde sehr gerne angenommen. Aber auch Sandra Büttner sagt: „Es gibt keine Garantie, wie lange wir das machen können.“ Auch für das Verkaufsmobil fehle Personal, wer es betreibe, müsse sowohl das Fahrzeug fahren als auch Waren verkaufen können.

So lange es geht, soll es auf alle Fälle weiterfahren. „Es könnte aber sein, dass es zu Urlaubszeiten, wenn sich keine Vertretung findet, einfach mal eine Pause einlegen muss“, so Sandra Büttner.

Bäckerei Burger in Geretsried: „Würden mehr Märkte anfahren wollen“

Personalprobleme kennt Marina Burger von der Bäckerei Burger in Geretsried auch nur zu gut. „Wir würden sonst noch mehr Märkte anfahren wollen.“ So aber steht der Verkaufswagen montags bei einem Hof in Egling, dienstags in Geretsried auf dem Grünen Markt, donnerstags auf dem Markt in Penzberg – „der geht sehr gut, er wird sehr gut angenommen“ – sowie sonntags am Vormittag in Icking vor der Sparkasse.

Auch dort seien zahlreiche Kunden froh über das Angebot, frische Backwaren zum Frühstück direkt vor der Haustüre zu erhalten. „Früher standen wir mittwochs vor der Schule in Icking“, sagt Burger. „Aber das konnten wir vom Personal her nicht mehr besetzen.“ Die derzeitigen Stationen sollen aber bestehen bleiben. „Wenn es so weiter läuft, sind wir ja zufrieden. Es ist ja eine praktische Sache für alle.“

