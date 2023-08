Auch ein Antrag auf die Errichtung eine Photovoltaik-Anlage wird abgelehnt

9 Wohneinheiten, aber 20 Briefkästen? Bauausschuss will Kontrolle – Eigentümer: „Hat alles seine Richtigkeit“

Ist es ein Wohnheim? Die Stadt bittet um Baukontrolle. © cs

Der Tölzer Bauausschuss lehnt zwei Anträge für ein Mehrfamilienhaus ab – und bittet um eine Kontrolle. Handelt es sich bei dem Haus um ein Wohnheim?

Bad Tölz – Zwei Bauanträge, die es in sich hatten, wurden jüngst im Tölzer Bauausschuss diskutiert – und abgelehnt. Antrag eins dürfte auch noch Folgen für die Bauwerber haben. Letztere besitzen Am Girlitzer Weiher 7 ein Mehrfamilienhaus, für das sie um die Aufteilung der genehmigten Dachgeschoßwohnung in zwei Einheiten nachsuchten. In der Summe, so die Beschreibung, sollten es dann neun Wohneinheiten sein.

Mehrfamilienhaus am Girlitzer Weiher: Landratsamt soll Baukontrolleur vorbeischicken

Stadtbaumeister Florian Ernst hatte gar nichts gegen die Aufteilung einzuwenden. Das Vorhaben füge sich in die Eigenart der umgebenden Bebauung ein. Allerdings hatte Ernst eine Reihe kritischer Anmerkungen zu dem Haus an sich. Schon 1998 sei ein Kinderspielplatz gefordert worden, der nie errichtet worden sei.

2020 sei ein Freiflächenplan verlangt worden. Auch der sei nie vorgelegt worden. Zudem habe man bei einem Ortstermin festgestellt, dass an dem Haus mit laut Beschreibung 9 Wohneinheiten 20 Briefkästen angebracht seien. Da stelle sich für das Rathaus die Frage, ob es sich um ein Wohnheim handle. Die offenen Fragen wurden nun weitergereicht an das Landratsamt mit der Bitte, einen Baukontrolleur vorbeizuschicken.

Hauseigentümer reagiert: Für jedes WG-Mitglied einen Briefkasten

Auf die Berichterstattung im Tölzer Kurier meldet sich nun der Hauseigentümer zu Wort. Nach seiner Aussage handelt es sich keineswegs um ein Wohnheim. „In dem Haus gibt es zwei große Wohnungen, in denen sechs beziehungsweise sieben Personen in Wohngemeinschaften leben“, erklärt er.

„Um die Intimsphäre der Bewohner zu wahren und eine ordentliche Zustellung der Post zu gewährleisten, habe ich für jedes WG-Mitglied einen eigenen Briefkasten angebracht.“ Es handle sich um teils langjährige, und ausnahmslos unbefristete Mietverträge. Der Eigentümer betont zudem, dass er jedes Jahr ein- bis zweimal mit dem Tölzer Einwohnermeldeamt die jeweiligen Bewohner abgleiche. Es laufe also alles offiziell und sauber – weswegen er sich wundert, dass im Bauausschuss nun Fragen aufkamen.

Das Landratsamt hat es geprüft und bestätigt, dass es kein Wohnheim ist, sondern es sich um eine wohnwirtschaftliche Nutzung handelt.

Schon 2021 hatte die Stadt das Landratsamt gebeten zu überprüfen, ob es sich um ein Wohnheim handle. „Das Landratsamt hat es geprüft und bestätigt, dass es kein Wohnheim ist, sondern es sich um eine wohnwirtschaftliche Nutzung handelt“, betont der Eigentümer. „Es hat alles seine Richtigkeit.“



Im Ausschuss hatte Ernst zudem kritisch angemerkt, dass ein geforderter Kinderspielplatz für das Wohnhaus nie errichtet worden sei. Dazu erklärt der Eigentümer: „Der Spielplatz ist mitten in der Erstellung.“

Auch ein Antrag auf die Errichtung eine Photovoltaik-Anlage wird abgelehnt

Dieselben Bauwerber hatten noch einen weiteren Vorbescheidsantrag gestellt, nämlich auf Errichtung einer Photovoltaik (PV)-Anlage auf der Gebäuderückseite am Hang. Stadtbaumeister Ernst musste auch hier den Daumen nach unten senken. Das Hanggrundstück sei als „Mischwald“ im Außenbereich beschrieben. Eine Zulassung von Bebauung sei nur dann möglich, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt würden. Gerade das Gegenteil sei aber der Fall, da im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) der Schutz der vorhandenen Hänge im Stadtbereich gefordert werde.

Johannes Gundermann (Grüne) wunderte sich über die Solarflächen im Anschluss ans Lettenholz. „Gibt es da keine Parallelen?“ Das sei Greilinger Flur, erwiderte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU). „Dort ist der Bebauungsplan gemacht worden. Wir sind nur als Nachbarn gehört worden.“

Richard Hoch (Grüne) hatte zunächst nichts gegen die PV-Anlage einzuwenden. „An der Stelle ist das aber etwas anderes. Wenn wir da anfangen, haben wir echt ein Problem.“ Zudem war er gegen jegliche Abholzung des Mischwalds. Der Antrag wurde einmütig abgelehnt. (Christoph Schnitzer/Andreas Steppan)