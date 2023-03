Bad Tölz: Baum fällt auf Straße - zwei Autofahrer prallen gegen Hindernis

Von: Felicitas Bogner

Das Unwetter forderte zwei Unfälle bei Roßwies. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gleich zu zwei Unfällen kam es am Freitagabend aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Staatsstraße 2072 zwischen Geretsried und Bad Tölz.

Bad Tölz - Im Zuge des Unwetters ist laut Angaben der Polizei ein Baum nahe Roßwies am Stamm abgebrochen und ragte halbhoch quer über die Fahrbahn der Staatsstraße. Zwei Verkehrsteilnehmer, ein 81-jähriger Tölzer und ein 57-jähriger Jachenauer, welche jeweils in Fahrtrichtung Tölz unterwegs waren, erkannten den über die Fahrbahn ragenden Baum zu spät.

Zwei Fahrer sehen umgestürzten Bum zu spät

Beide fuhren laut Polizei im Abstand von wenigen Minuten gegen das Hindernis. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden an der Windschutzscheibe und am Fahrzeugdach. Die Schadenshöhen werden auf 5000und 8000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum.

