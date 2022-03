Baustelle der Stadtwerke zieht weiter: Diese Sperrungen für den Straßenverkehr kommen

Hier werden die neuen Leitungen verlegt: Die Jahnstraße ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Ab kommender Woche zieht die Baustelle weiter in Richtung Kreuzung mit der Hindenburgstraße. © BOCK

Die Bauarbeiten an der Jahnstraße laufen auf Hochtouren. Kommende Woche wird die Baustelle die Hindenburgstraße erreichen.

Bad Tölz – Die Arbeiten an der Jahnstraße schreiten zügig voran. Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung bekannt geben, wird die Baustelle am kommenden Montag die Hindenburgstraße erreichen. Dies zieht weitere, minimale Sperrungen für den Straßenverkehr nach sich. So wird die Hindenburgstraße ab der Kreuzung Jahnstraße Richtung Nordosten bis zur Einfahrt Gudrunstraße beidseitig gesperrt.

Südliche Hindenburgstraße nicht befahrbar: Zufahrt über „Alter Bahnhofsplatz“

Ebenso nicht befahrbar ist die südliche Hindenburgstraße auf der Abbiegespur an der Bücherei in Richtung Mühlfeldkirche. Besucher der Berufsschule und Anwohner der Gudrunstraße können ab diesem Zeitpunkt über die Zufahrt „Alter Bahnhofplatz“ ihr Ziel erreichen.

Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien

Genau eine Woche später, ab dem 21. März, wird dann die komplette Kreuzung an der Hindenburgstraße/Wachter-/Jahnstraße gesperrt. Der Büchereiparkplatz bleibt vorerst über die Zufahrt an der Hindenburgstraße erreichbar. Die Stadtwerke rechnen mit einer Beendigung aller Maßnahmen und Sperrungen zum Ende der Osterferien am 24. April.

Wie berichtet wird in der Jahnstraße derzeit die neue Nahwärme- und Gasleitung verlegt. Der Verkehr wird momentan über die Bairawieser Straße umgeleitet. Schulbusse haben eine Sondergenehmigung für die Abholung der Grundschüler. Aktuelle Infos über alle Baustellen gibt es unter www.stw-toelz.de/service/beratung-informationen/informationen

