Ab Anfang Mai: Stadtwerke verlegen Nahwärmeleitungen im Badeteil – Bauunterbrechung für G7-Gipfel

Ab Anfang Mai verlegen die Tölzer Stadtwerke Nahwärmeleitungen im Badeteil. Symbolbild. © Jan Woitas

In Bad Tölz stehen in dem kommenden Wochen weitere Baumaßnahmen an, für die auch einige Straßensperrungen nötig sind.

Bad Tölz – Die Bauarbeiten der Tölzer Stadtwerke zur Nahwärmeversorgung in der Jahnstraße werden planmäßig zum Ferienende abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit werden auch die Straßensperrungen in diesem Bereich aufgehoben. Die nördliche Hindenburgstraße (Richtung Alter Bahnhofplatz bis Einfahrt Gudrunstraße) wird aller Voraussicht nach aber noch rund zwei Wochen nicht befahrbar sein.

Straßensperrungen wegen Verlegung der Nahwärmeleitung und Erneuerung des Stromnetzes

Als nächstes steht das Verlegen der Nahwärmeleitung in der Wenglein- und der Ludwigstraße auf dem Programm, welche vom Biomasse-Heizkraftwerk am Hoheneck versorgt werden. Zudem werden die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung des Stromnetzes und von internen Kommunikationsleitungen der Stadtwerke genutzt. Es ist daher ab Anfang Mai mit Straßensperrungen in diesem Bereich des Badeteils an der Grenze zu Oberfischbach zu rechnen.

Wegen G7-Gipfel: Zwangspause an der Baustelle

Die Maßnahme beginnt an der Kreuzung zur Wengleinstraße/ Buchener Straße und endet voraussichtlich Mitte September im Bereich Ludwig-/ Bruckfeldstraße. Die entsprechenden Umfahrungen werden zeitnah ausgeschildert. Die sich im jeweiligen Bauabschnitt befindlichen Gebäude können aber jederzeit zu Fuß erreicht werden. Da während des G7-Gipfels Ende Juni in Ellmau alle Bundes- und Kreisstraßen uneingeschränkt befahrbar sein müssen, kommt es in dieser Zeit zu einer rund einwöchigen Zwangspause an der Baustelle.

Nach Pfingsten: Arzbacher Straße ab Max-Höfler-Platz einseitig gesperrt

Ein weiteres großes Projekt der Stadtwerke ist im Badeteil die Erneuerung der Strom- und Wasserversorgung im Bereich der nördlichen Arzbacher Straße. Nach Pfingsten wird daher die Fahrbahn ab dem Max-Höfler-Platz etwa 300 Meter Richtung Süden einseitig gesperrt. Rund acht Wochen ist die Befahrung der Arzbacher Straße nur stadteinwärts von der B 472 beziehungsweise der westlichen Bockschützstraße kommend möglich. Stadtauswärts wird über die Badstraße und Bockschützstraße umgeleitet.

