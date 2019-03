Das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium: Modern und musikalisch

Das Abitur: Vielen Eltern und Schülern gilt es als zentrales Fundament, auf dem sich das spätere (Berufs-)Leben aufbauen lässt. Aus unserer Serie „Die Abi-Macher“ stellen wir heute das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Bad Tölz vor.

Bad Tölz – Fragt man ehemalige Schüler, was sie am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium geschätzt haben, erinnern sie sich gerne an die außergewöhnlichen Lehrer, an die moderne Ausstattung, an gute Konzerte und Freundschaften, die dank des großen Einzugsgebiets bis nach Geretsried und Holzkirchen reichten. Und an die einzigartigen Leberkas-Semmeln vom Pausenverkauf.

Über Letzteres muss Schulleiter Alexander Göbel schmunzeln. „Die schmecken mir auch“, sagt er. Allem anderen kann er ebenfalls nur zustimmen. Göbel kam erst vor anderthalb Jahren nach Bad Tölz und vergleicht die Schule noch gerne mit den anderen Gymnasien, an denen er zuvor war. Fazit: Die staatliche Einrichtung an der Hindenburgstraße steht sehr gut da.

Das liegt laut Göbel zum einen tatsächlich an den Lehrern. „Ich sehe ein sehr behütetes Führen der Kinder durch die Lehrer, dadurch ist die Atmosphäre eine ganz besondere.“ Am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium gehe man fürsorglich miteinander um.

Zum anderen zeichnet die Schule ein vielseitiges Angebot aus. „Ein Alleinstellungsmerkmal in der weiten Umgebung ist unser Musischer Zweig“, sagt der Direktor. Wer ein Instrument spielen kann, wird ab der fünften Klasse durch zusätzlichen Musik- und Instrumentalunterricht gefördert. Die Schüler können sich außerdem an den Stufenchören, dem Orchester, der Big- und Rockband oder dem Flötenensemble beteiligen. Bei den Winter- und Sommerkonzerten jedes Jahr gibt es die Gelegenheit, sich vor Publikum zu präsentieren. Das Ergebnis sei „Klassen besser als an anderen Gymnasien“, sagt Göbel.

Aber auch sportlich begabte Schüler werden unterstützt. So ist das Tölzer Gymnasium Stützpunktschule für Snowboard und Golf. Im Wahlunterricht können die Schüler unter anderem debattieren lernen oder sich in Akrobatik und Tanz üben.

Die Bildungseinrichtung kann außerdem mit einem modernen Schulhaus punkten. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude aus den 1970er Jahre generalsaniert und steht seit etwa drei Jahren wie neu da. Im Raum der Stille können die Schüler zur Ruhe kommen, bei der offenen Ganztagsbetreuung am Tischkicker sich auspowern.

Besonders angetan ist der Schulleiter von den Fachräumen. In den drei Computerräumen sind die Monitore unter den Tischen versenkt und durch Glasscheiben zu sehen. „Das ist ganz anderes Arbeiten, wenn man sich gegenseitig sehen kann.“ Der Tisch für Experimente im Chemieraum hat eine ovale Scheibe, sodass jeder Schüler mitbekommt, was der Lehrer unter dem Abzug zeigt. Und für den Biologieunterricht stehen eine ordentliche Sammlung an ausgestopften Tieren und sogar ein Aquarium zur Verfügung.

Sehr beliebt ist das Medienzentrum – ein ruhiger Bereich mit Bücherregalen und Sitzgelegenheiten, in den sich einige Schüler gerne zum Arbeiten zurückziehen. Für die Schulbibliothek, die schon ein bisschen Universitätsluft schnuppern lässt, kooperiert das Gymnasium mit der Stadtbücherei auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Apropos Medien: Als Referenzschule für Medienbildung legt das Seidl-Gymnasium Wert auf dieses Thema. „Wir haben ein Medienkonzept, das festlegt, in welcher Jahrgangsstufe in welchem Fach Medienkompetenzen geschult werden“, erklärt Göbel. Passend dazu ist die Schule technisch gut ausgestattet. „Wir haben zwar noch nicht in jedem Raum WLAN, nähern uns dem aber an.“

