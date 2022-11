Beim Klettern neue Stärke finden: Angebot für Sternenkind-Eltern

Von: Melina Staar

Sich auf sich selbst und seinen Körper konzentrieren: Das vermittelt Klettertrainerin Jenny Türnau (vorne an der Wand) den Sternenkind-Eltern bei ihrem Kurs. © Arndt Pröhl

Sternenkind-Eltern treffen sich regelmäßig, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dazu gibt es von einer betroffenen Mutter vom DAV und der Bethanien Sternenkinder-Beratungsstelle Oberland ein Angebot.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Ein Kind in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt zu verlieren, kann ein traumatisierendes Erlebnis sein. Doch Betroffene stehen nicht alleine da. Bei der der Beratungsstelle Bethanien Sternenkinder im Oberland erhalten sie vielfältige Unterstützung. Dies müssen nicht ausschließlich Beratungsgespräche sein. In diesem Monat startete ein Kletterkurs für Sternenkinder-Eltern. Die Idee dazu hatte Jenny Türnau. Sie ist selbst betroffene Mutter und arbeitet beim Deutschen Alpenverein (DAV). „Ich bin damals sehr gut von einer Beratungsstelle in München aufgenommen worden“, schildert sie ihre eigenen Erfahrungen. Begleitung sei in dieser Situation sehr wichtig. „Das ist ein stark emotionales Erlebnis, das man verkraften und verarbeiten muss. Am besten gelingt dies unter Gleichgesinnten.“ Als sie vor sechs Jahren nach Bad Tölz zog, habe es hier im Landkreis noch keinerlei solche Anlaufstelle gegeben. „Ich finde es gut und wichtig, dass es die nun gibt. Heute bin ich extrem dankbar und habe zwei gesunde Kinder. Mir war immer klar, dass ich etwas zurückgeben möchte.“

Auf die Idee mit dem Klettern kam sie, weil es vor allem auch wichtig sei, den Frauen und Paaren Mut und eine gute Zeit zu geben. „Man muss sich auch um sich selbst und seinen eigenen Körper kümmern.“ Als sie vor drei Jahren den DAV-Trainerschein machte, wurde die Idee konkreter, über das Körperliche auch zu mentaler Stärke zu finden. „Wenn man in der Situation ist, sucht man eher den Rückzug. Der Klettersport ist dafür ideal, weil man mit dem Kopf bei einer Sache ist.“ „Zwei Paare und vier Frauen haben sich sofort für den Kurs angemeldet“, berichtet Bianca Steinbauer, Leitung der Beratungsstelle. Damit waren die Plätze ausgebucht. Da sich viele Angebote eher an Mütter richten, wollte man mit dem Klettern auch die Väter mit ins Boot holen. Dies ist gelungen. Am Anfang jeder Einheit steht eine kleine Eröffnungsrunde. „Wir setzen uns zusammen und sprechen darüber, wie es jedem gerade geht“, berichtet Türnau. „Das Leben mit einem so früh verstorben Kind ist wie ein Wellenritt, mal sind die Wellen kleiner, mal größer.“

„Eltern können über Klettern neue Stärke finden“

Zunächst sind fünf Einheiten geplant. Weitere Kurse sollen folgen, abhängig von der Nachfrage. Steinbauer: „Interessierte für unsere Kurse ab Januar 2023 können sich gerne bei der Beratungsstelle melden.“ Es sei wichtig, dass vor dem Klettern ein Einzelgespräch stehe. Bianca Steinbauer von der Beratungsstelle ist zudem dankbar, dass die DAV-Sektion sowie die Kletterhalle in Tölz der Gruppe so entgegengekommen sei und einen ermäßigten Halleneintritt gewährt. Alle Tätigkeiten der Beratungsstelle stehen Familien und Fachpersonen kostenlos zur Verfügung und werden durch die Bethanien Diakonissen-Stiftung finanziert. Neben Einzelgesprächen gibt es unter anderem spezielle Rückbildungskurse sowie Supervision für Fachpersonen. Im Oktober fanden zahlreiche weitere Aktionen der Beratungsstelle statt, wie Steinbauer berichtet. Der 15. Oktober ist weltweit als Gedenktag für Sternenkinder deklariert. Zu diesem Anlass banden Angehörige 100 Blumenherzen, die sie in der Rosenheimer Fußgängerzone verteilten. Damit sollte auf Bedürfnisse von Sternenkindfamilien hingewiesen werden. „Auch über das Klettern können Eltern nun neue Stärken finden“, freut sich Steinbauer, die selbst eine Ausbildung im therapeutischem Klettern hat.

Information

Die Bethanien Sternenkinder-Beratungsstelle Oberland/Inntal ist auch für betroffene Familien aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es im Internet auf der Seite der Bethanien-Stiftung bethanien-stiftung.de unter dem Punkt „Angebote“ und „Bethanien Sternenkinder“ und „Oberland/Inntal“.

