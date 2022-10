„Tag der Pflege“ in Benediktbeuern: Ganzheitlicher Kurswechsel nötig

Im Einführungs-Referat zum „Tag der Pflege“ ging Michael Wittmann auf viel Stellschrauben ein. Auch Landrat Josef Niedermaier (vo., li.) diskutierte mit. © Krinner

Der „Tag der Pflege“ in Benediktbeuern bot Gelegenheit zum Austausch, zur Auszeit und um sich zu informieren. Auch wurde viel über die vorherrschenden Missstände diskutiert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für den einzelnen Bürger ist das Thema Pflege oft erst dann eines, wenn er selbst Betroffener oder Angehöriger eines Betroffenen ist. Angesichts der alternden Gesellschaft erhöhen sich die Fallzahlen – verschiedene Studien weisen Zahlen zur demografischen Entwicklung und ihren Folgen aus. Doch trotz dieser Kenntnisse werde von der Politik zu wenig getan, um der steigenden Zahl an Pflegefällen bei gleichzeitigem Mangel an Pflegekräften erfolgreich entgegentreten zu können. Das ist die Feststellung von Michael Wittmann, dem Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern.

„Tag der Pflege“: Information, Austausch und Auszeit für Pflegende

Wittmann hielt am Samstag das Einführungs-Referat zum „Tag der Pflege“ in der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern. Diese ganztägige Veranstaltung der Kreispolitik war in erster Linie zur Information, zum Austausch und als Auszeit für „alle Pflegenden“ gedacht und beinhaltete neben Vorträgen und Workshops auch Wellnessangebote.

„Pflege ist neben Klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit“

Das Thema Pflege müsse einen vorrangigen Platz in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion bekommen, betonte Landrat Josef Niedermaier in seiner Begrüßung. Dass dies notwendig sei, unterstrich zudem der Moderator des Tages, Prof. Michael Spieker vom Campus Benediktbeuern, mit dem Zitat „Pflege ist neben dem Klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit“. Es gebe viele Stellschrauben, an denen gedreht werden müsse – etwa die Löhne der Pflegekräfte anzuheben, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsverträge sowie betriebliche Wohnungen und Kindergärten anzubieten und die überbordende Bürokratie zu reduzieren.

Systemwechsel in der deutschen Gesundheitspolitik: „Müssen hin zu mehr Prävention“

Grundsätzlich jedoch, so Michael Wittmann, müsse in der deutschen Gesundheitspolitik ein Systemwechsel stattfinden. „Wir müssen hin zu mehr Prävention.“ Beispielsweise halte Deutschland doppelt so viele Krankenhausbetten wie manch andere Länder vor. Es sei den Bürgern schwer vermittelbar, wenn eine Klinik geschlossen werden soll. In der Kommunalpolitik bedeute so ein Schritt weniger Wählerstimmen für die Verantwortlichen. Und mitunter auch erboste Reaktionen wie „Rübe runter“, wie Landrat Niedermaier ironisch anmerkte. „Aber die Menschen in den Ländern mit weniger Krankenhausbetten sind auch nicht kränker oder unterversorgt“, erklärte Wittmann.

Neben Vorträgen, Info-Ständen und Workshops gab es auch Wellnessangebote für Pflegende. © Krinner

Nicht nur Pflegekräfte, auch entsprechende Pädagogen sind Mangelware

Fakt sei, dass in all den deutschen Krankenhäusern, Heimen und Pflegediensten viele Pflegekräfte gebunden seien. Um den in Zukunft steigenden Bedarf an Pflegekräften aufzufüllen, reiche es nicht aus, das Image dieses Berufs zu fördern. „Wir haben an den Schulen auch einen Mangel an entsprechenden Pädagogen.“ Fachkräfte aus Drittstaaten einzusetzen, könne eine punktuelle Lösung vor allem in Ballungszentren, aber weniger in ländlichen Gebieten sein. Außerdem sei auch die Zahl der Hilfskräfte deutlich zu niedrig. Das Bestreben, zusätzliche Pflegeheime zu bauen, sei widersinnig, wenn das Personal fehle. Der Arbeitsmarkt sei leer.

Nur ein ganzheitlicher Kurswechsel könne jetzt noch helfen

Familiäre Pflege wiederum verstärke den Arbeitskräftemangel in der Wirtschaft. Die Politik habe zu lange zu wenig agiert, nun könne man die Problematik nur noch mit einem ganzheitlichen Kurswechsel auffangen. „Es muss die gesamte Krankenhauslandschaft umgebaut werden“, so Wittmanns Fazit. Dazu müssten hochkompetente Fachleute neue Konzepte entwickeln. „Uns fehlen ambulante Strukturen.“

Bereits Kindern müsse ein gesunder Lebensstil bewusst gemacht werden

Mit der Präventionsarbeit gelte es, bereits bei den Kindern anzusetzen – die Bedeutung von gesunder Ernährung, richtiger Körperhaltung und sinnvoller Bewegung müssten von klein auf bewusst gemacht werden. Um generell diesbezüglich in die Gänge zu kommen, sei die Politik gefordert, Gesetze zu ändern und mehr Entscheidungskraft auf die Kommunen zu übertragen. „Damit die auf die regionalen Bedürfnisse reagieren können“, sagte Wittmann.

Der Haken an der Sache sei allerdings, dass sowohl Politik als auch soziale Organisationen in ihren alten Strukturen festsitzen und „der Wille zu Veränderungen eher gering ist“. Von Rosi Bauer

