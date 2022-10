„Fast sowas wie Aufbruchstimmung“: Erste Bilanz zum „Tag der Pflege“ in Benediktbeuern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Am Samstag fand der „Tag der Pflege“ in Benediktbeuern statt. Landrat Josef Niedermaier zog eine erste Bilanz. © dpa

Am Samstag fand in Benediktbeuern der erste „Tag der Pflege“ statt. Landrat Josef Niedermaier zog eine erste Bilanz. Auch gibt es bereits Vorschläge aus der Zukunftswerkstatt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Premiere geglückt – diese Bilanz kann man nach dem ersten „Tag der Pflege“ am Samstag in Benediktbeuern (wir berichteten) ziehen. „Es war ein Hintasten. Aber ich glaube, es war der richtige Weg“, sagt Landrat Josef Niedermaier auf Anfrage. Er selbst war fast den ganzen Tag auf dem Campus der Katholischen Stiftungshochschule. „Es waren sehr viele Besucher da“, berichtet der Landrat, „sogar etwas mehr, als ich mich getraut hätte, zu erwarten.“

„Tag der Pflege“: Viele Betroffene kamen nach Benediktbeuern

Ziel der Kreispolitik sei es auch gewesen, eine breite Bevölkerungsschicht für das Thema Pflege zu sensibilisieren. Viele würden sich erst damit auseinandersetzen, wenn man selbst oder jemand aus der Familie betroffen sei. „Es ist aber wichtig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, weil das System am Anschlag ist.“ Diese Menschen, „die momentan mit Pflege nichts am Hut haben, zu erreichen“, sei nur zum Teil gelungen. „Es waren natürlich in erster Linie viele Betroffene da.“

Zukunftswerkstatt: „Es herrschte fast so etwas wie Aufbruchstimmung“

Schnelle Lösungen für die Probleme in der Pflege gab es am Aktionstag natürlich nicht. Aber in der Zukunftswerkstatt entwickelten rund 30 Interessierte genau dafür Strategien. „Da herrschte fast so etwas wie Aufbruchstimmung“, sagt Landratsamtssprecherin Marlis Peischer nach einem Gespräch mit Christiane Bäumler. Die Senioren-Fachbereichsleiterin am Landratsamt hat gemeinsam mit dem Kreisbildungswerk das Programm des Aktionstags federführend gestaltet, das von Vorträgen über Wohlfühlangebote bis zu Infoständen reichte.

Pflegeagenten, „Leuchttürme“ und passende Rahmenbedingungen im Landkreis

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt wurden am Ende des Tages präsentiert. Vorgeschlagen werden Pflegeagenten, die möglichst in den Rathäusern angesiedelt sein sollen, bei Fragen helfen und Betroffene durch den Dschungel an Vorschriften und Anträgen lotsen. Gewünscht werden auch „Leuchttürme“, Anlaufstellen auf Gemeindeebene, die Ehrenamtliche und Profis in der Pflege vernetzen. Wichtig wäre aber auch, so eine weitere Erkenntnis der Zukunftswerkstatt, dass passende Rahmenbedingungen im Landkreis geschafften werden, damit Pflegepersonal hier überhaupt leben kann. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum ebenso wie eine gute Kinderbetreuung.

Deshalb hat der Landrat nicht an der Zukunftswerkstatt teilgenommen

Er habe übrigens ganz bewusst nicht an der Zukunftswerkstatt teilgenommen, sagt Niedermaier. „Die Leute sollten kreativ sein. Wenn der Landrat dann immer sagt: das und das geht nicht, wäre das vielleicht nicht mehr der Fall gewesen.“ Der Landrat diskutierte abschließend aber noch auf dem Podium über die Ideen – zusammen mit Franz Schöttl (CSU), Anni Stöckl (FW), Reiner Berchtold (SPD) und Barbara Schwendner (Grüne), die auch noch Bundestagsabgeordneten Karl Bär (Grüne) mitgebracht hatte.

Wird der Aktionstag ein jährliches Angebot?

10 000 Euro hatte die Kreispolitik als Budget für den Tag zur Verfügung gestellt. Dazu gab es Unterstützung von der „Josef und Luise Kraft“-Stiftung und Sponsoren. Ob der Aktionstag ein jährlich wiederkehrendes Angebot werden wird, müsse man sehen. „Wir werden das jetzt genau auswerten“, sagt Niedermaier. „Mich hat es jedenfalls gefreut, dass so viele Leute gekommen sind. Offensichtlich haben wir einen Nerv getroffen.“

