Benefiz-Radtour: Hilfe für schwer verletzte Polizisten

In die Pedale treten für den guten Zweck: Das haben einige Polizeigewerkschafter gemacht - und nach über 2000 Kilometern ihr Ziel erreicht.

Bad Tölz – Die Polizeigewerkschafter haben es geschafft: In 19 Tagen fuhren sie auf ihren Rädern 2502 Kilometer quer durch Deutschland, kamen durch alle Landeshauptstädte, sammelten unendlich viele Eindrücke – und vor allem auch rund 1500 Euro Spontan-Spendengelder für die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Besonders eingebrannt ins Gedächtnis hat sich bei den Mitstreitern die Fahrt durch die ostdeutschen Bundesländer. Die Gruppe kam durch bewohnte Ortschaften, die ausgestorben wirkten: „Unser Begleitfahrzeug ist 20 Kilometer in die eine Richtung gefahren, um Lebensmittel zu besorgen und 20 Kilometer in die andere Richtung – aber nirgendwo haben wir einen Bäcker gefunden. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen“, sagt Organisator Klaus Vöge. Ebenso außergewöhnlich fand er die Hilfsbereitschaft in diesem Landstrich: „Die Leute haben uns dann einfach zum Kaffee eingeladen und uns auf ihrer Terrasse bewirtet.“

Ebenso aufgefallen sind Vöge die unendlich vielen Mobilfunk-Löcher auf der Strecke: „Es wird so viel vom 5G-Standard gesprochen. Dabei gibt’s in vielen Orten noch nicht mal eine Grundversorgung.“

Benefiz-Radtour: Doppelt so lang wie im Vorjahr

In Erinnerung geblieben sind Vöge auch die „wunderschönen Gegenden“ und die Naturerlebnisse. Mal führte der Radweg knapp an einem Rehkitz vorbei, das sich im Gras versteckte. Dann kreuzte eine hochinteressant gemusterte Schlage den Weg: „Unser Schlangen-Experte hat gesagt, dass er so eine noch nie gesehen hat. Wahrscheinlich ist sie irgendwo ausgebüxt.“

Die Gewerkschafter starteten zum zweiten Mal zu ihrer Tour durch Deutschland. 2016 war sie mit einer Länge von 1048 Kilometern nicht einmal halb so lange. Heuer war der Beginn in Dresden. Über Erfurt und Magdeburg ging es unter anderem weiter nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Saarbrücken und München. Die letzte Etappe von München nach Fall war mit 82 Kilometern Länge mit Abstand die kürzeste.

Ursprünglich waren vier Radler gestartet. In Bremen musste ein Mitfahrer wegen Knieproblemen die Segel streichen, ein weiterer stieg in München aus. Einige Gewerkschafter fuhren nur eine oder mehrere Etappen mit. Insgesamt dürften sich nach Vöges Schätzung „locker 20 Radfahrer“ an der Tour beteiligt haben.

Die Spendensumme kommt der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft mit Sitz in Lenggries zugute. Diese unterstützt traumatisierte oder verletzte Einsatzkräfte aus Blaulicht-Berufen und spendiert ihnen beispielsweise einen kostenlosen Erholungsurlaub mit der Familie.