Perfide Betrugsmasche: Mietangebot in Bad Tölz ist zu schön, um wahr zu sein

Von: Andreas Steppan

Begehrte Lage: Dass viele Menschen in Bad Tölz eine Wohnung suchen, wollten sich Betrüger zunutze machen. © Archiv

Im Internet wird eine günstige Mietwohnung an der Stefan-Glonner-Straße in Bad Tölz angeboten. Als Interessenten vor Ort nachschauen, erleben sie eine böse Überraschung.

Bad Tölz – Eine kleine möblierte Wohnung in Bad Tölz, mit Balkon, für 550 Euro Warmmiete: Die Zahl der Menschen, die auf ein solches Angebot liebend gerne einsteigen würden, ist sicher groß. Bezahlbarer Wohnraum ist schließlich extrem knapp. Doch wie verzweifelt man auch sucht, man sollte einen kühlen Kopf bewahren. Das zeigt das Erlebnis, das der Tölzer Josef Schießl dem Tölzer Kurier schildert. Als er einem Bekannten bei der Wohnungssuche half, stießen die beiden auf eine perfide Betrugsmasche.

Betrügerisches Mietangebot in Bad Tölz

Eigentlich wirkte es wie ein seriöses Angebot, das Schießl und sein Bekannter entdeckten. Auf einer etablierten Immobilienseite im Internet wurde eine Mietwohnung an der Stefan-Glonner-Straße in Bad Tölz inseriert. Wie Schießl schildert, waren da zunächst nur kleine Unstimmigkeiten. „Anders als bei anderen Angeboten enthielt die Anzeige keine Fotos von der Wohnung, es war nur das Detail eines Möbelstücks abgebildet“, berichtet der 66-Jährige.

Er wandte sich per E-Mail an die vermeintliche Vermieterin. Bei deren Antwort fielen ihm weitere Schieflagen auf. „Ich habe eine Frau X angeschrieben, aber eine Frau Y hat geantwortet. Das hat mich stutzig gemacht.“ Die Person schrieb ihm unter einem „sehr wohlklingenden Namen“, aber ohne Angabe einer Adresse oder Telefonnummer, und schlug folgendes Prozedere vor: Der Mietinteressent solle zunächst eine Monatsmiete und zusätzlich 1300 Euro Kaution an ein angeblich geschütztes Konto bei der Internetplattform „Airbnb“ überweisen. Die angebliche Vermieterin behauptete, sich nicht in Bad Tölz aufzuhalten, sondern kurzfristig einen Arbeitsvertrag in Madrid erhalten zu haben. Daher habe sie die Tölzer Wohnung auch aufgegeben. Nach Eingang der Zahlung werde sie einen Schlüssel zur Wohnung schicken. Bei Nichtgefallen erhalte man das Geld zurück, auf das sie bis dahin gar keinen Zugriff habe.

Angebliche Vermieterin präsentiert haarsträubende Geschichte

Ebenfalls seltsam: Die Immobilienanzeige war tags darauf aus dem Internet verschwunden. Schießl und sein Bekannter wurden argwöhnisch. Der Wohnungssuchende selbst fuhr laut Schießls Schilderung kurzerhand zu der angegebenen Adresse an der Stefan-Glonner-Straße und schaute sich um. Dort fand er ein Mehrfamilienhaus vor. „Er klingelte an einer Tür. Jemand öffnete ihm und sagte, dass es sich um einen Genossenschaftsbau handelt und aktuell keine Wohnung frei ist.“

Bei der vorgeblichen Vermieterin meldeten sich Schießl und sein Bekannter nicht mehr. Stattdessen wandte sich der Tölzer an die Polizei.

Dort ist die Betrugsmasche gut bekannt. Klar ist: „Das überwiesene Geld sieht man nie wieder – die Wohnung bekommt man auch nicht“, stellt Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, klar. Ihm zufolge war dieses Betrugsschema eher vor ein paar Jahren in Mode. „Heute ist es eigentlich kaum noch ein Thema, zumindest nicht in großem Stil“, sagt Sonntag.

Bad Tölz: Böses Spiel mit Verzweiflung Wohnungssuchender

Dass die Betrüger trotzdem immer wieder versuchen, ihr böses Spiel mit der Verzweiflung Wohnungssuchender im Oberland zu treiben, zeigt der Fall eines damals 39-jährigen Tölzers, der unserer Zeitung vergangenes Jahr einen ganz ähnlichen Fall schilderte. Damals glaubte er, für sich und seine Familie eine 72 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung in Bad Tölz für 780 Euro warm ergattert zu haben, die sich angeblich an der Schlesierstraße befand. Auch hier wurde vorgetäuscht, dass sich der Vermieter im Ausland befinde, auch hier wurde vor der ersten Besichtigung schon mal die Überweisung einer Monatsmiete verlangt. Als der 39-Jährige vor Ort nachschaute, fand er heraus, dass hier gar keine Wohnung frei stand.

Die Betrüger würden sich die umkämpfte Lage auf dem Wohnungsmarkt zunutze machen, erklärt Sonntag. „Der Reiz ist dann groß, schnell zu sein, und sich die ausgeschriebene Wohnung als erster zu sichern.“

Polizei rät, auf das Bauchgefühl zu hören

Der wichtigste Ratschlag des Polizisten ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. „Wenn ein Angebot zu schön klingt, um wahr zu sein, sollte man misstrauisch werden.“ Und natürlich warnt er davor, irgendwohin Geld zu überweisen, ohne je eine Wohnung gesehen zu haben.

Werde man tatsächlich Opfer eines solchen Betrugs, solle man Strafanzeige stellen. Die Suche nach den Tätern gestalte sich zwar schwierig – aber keineswegs unmöglich. „Bei der Polizei sind wir technisch viel weiter als noch vor einigen Jahren und haben Experten in unseren Reihen. Deswegen gelingt es uns häufig, eine Spur zu verfolgen.“

Josef Schießl ist es ein Anliegen, andere zu warnen. „Ich möchte nicht, dass weitere Bürger wegen der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt auf so etwas hereinfallen.“

