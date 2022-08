Bad Tölz: Betrunkener 59-Jähriger verletzt Polizistin

Handgreiflich wurde am Samstag in Bad Tölz ein Randalierer, als die Polizei ihn festnehmen wollte. (Symbolbild)

Mehrere Staftatbestände

Ein Randalierer mit beträchtlichem Promillepegel sorgte am Samstag für Ärger in Bad Tölz. Er war zuerst am Isarkai aufgefallen und ging später auf Polizisten los.

Bad Tölz - Ein stark betrunkener Tölzer randalierte am Samstagnachmittag in der Stadt und verletzte dabei eine Polizistin. Nach Angaben der Polizei war der 59-Jährige zuerst gegen 15.30 Uhr am Isarkai aufgefallen, wo er eine öffentliche Toilette beschädigte und sich dann Richtung Kohlstatt entfernte. Zeugen verständigten die Polizei.

Bad Tölz: 59-Jähriger schlägt auf Polizisten und Sicherheitsdienst ein

Eine Streife sowie der Sicherheitsdienst trafen ihn dort an einer städtischen Einrichtung an, für die er jedoch Hausverbot hatte. Auf die Aufforderung zu gehen reagierte er mit einem körperlichen Angriff auf einen 56-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Im Zuge seiner anschließenden Festnahme schlug er auch auf die Polizisten ein und verletzte eine Beamtin.

Randalierer aus Bad Tölz hat knapp zwei Promille intus

Bei dem 59-Jährigen wurde ein Alkoholpegel von knapp zwei Promille festgestellt. Zudem wurden in seiner Wohnung Betäubungsmittel gefunden. Er muss sich nun wegen einer Reihe von Straftaten verantworten.

