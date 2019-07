Betrunkener will mit Messer Rache üben

Einsatz für die Tölzer Polizei: Ein Betrunkener wollte mit einem Messer jemanden verletzen.

Bad Tölz - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen betrunkenen Eritreer, der nach einem Streit mit einem Küchenmesser Rache nehmen wollte, aus dem Verkehr gezogen. Um 1 Uhr wurden die Beamten erstmals zum Amortplatz gerufen. Dort waren ein Tölzer (26) und ein Eritreer (19) in Streit geraten. Letzterer war betrunken und erkennbar auf Streit aus. Er ließ sich nur mit Mühe bändigen und erhielt einen Platzverweis. Kurz darauf trafen beide erneut aufeinander. Der Tölzer versetzte dem Eritreer einen Fausthieb ins Gesicht. Daraufhin ging der in die Wohnung eines Freundes, holte ein Küchenmesser und kündigte an, er werde nun Rache üben und jemand verletzen. Davor wurde er aber von der Polizei, die mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz war, gestellt und in Gewahrsam genommen. Der Alkotest ergab über 1,8 Promille.

