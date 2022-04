Biberspuren in Tölz: Experte sieht Damm als natürlichen Hochwasserschutz – Entnahme nur in Ausnahmefällen

Hier waren Biber am Werk: Diese Spuren sind zuletzt am Linsensägbach zwischen Busbahnhof und Sportplatz in Bad Tölz zu sehen gewesen. © Arndt Pröhl

Der Biber hat in Tölz seine Spuren hinterlassen. Doch nicht jeder erfreut sich an seinem Werk.

Bad Tölz – Wer in den vergangenen Wochen am Isarkai in Bad Tölz in Richtung Sportplatz unterwegs war, der konnte die Arbeit eines Baumeisters der Natur mit eigenen Augen sehen. Dort am Linsensägbach hat der Biber seine typischen Spuren hinterlassen – nicht zur Freude aller Tölzer. Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, erklärt, wozu der Biber seinen Damm baut und damit Bäche aufstaut.

Tiere und Pflanzen profitieren vom Biber-Bau

Das aus zahlreichen Ästen bestehende Gebilde errichtet der Biber primär „zum Schutz vor Fressfeinden“, erklärt Krönauer. Damit diese nicht in die Burg eindringen können, befinde sich der Zugang unter Wasser. Doch auch andere Tier- und Pflanzenarten profitierten von dem errichteten Bau. „Dort, wo der Biber seine Deiche baut, wird aus einem Rinnsaal ein neuer Lebensraum für Fische, Insekten und Vögel“, betont Krönauer. Damit leiste er einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zur Artenvielfalt.

Außerdem diene der Damm, so der Kreisvorsitzende, als natürlicher Hochwasserschutz. Er halte das Wasser zurück und verlangsame den Wasserabfluss. „Wenn man den Biber machen ließe, könnte man beim Hochwasserschutz punktuell einiges erreichen“, sagt Krönauer.

Biber ernährt sich im Winter von der Baumrinde

An den Bäumen macht sich der Biber nicht nur zu schaffen, um an Baumaterial für seine Burg zu kommen. Besonders im Winter diene die Rinde dem Nager als Nahrungsquelle, erklärt Krönauer. Im Sommer ernährt er sich hingegen hauptsächlich von Trieben, Knospen und Gräsern.

Der Nager war lange Zeit fast ausgerottet

Der Biber war lange Zeit fast ausgerottet, da der Mensch auf ihn Jagd gemacht hat. Erst in den 1970er-Jahren begann die Wiederansiedlung, berichtet der Experte. Seitdem hat sich die Population langsam erholt und ein „relativ stabiles Niveau“ erreicht. Eine Übervermehrung sei aktuell kein Problem, stellt er klar. „Für die Loisach kann ich sagen, dass dort die meisten Reviere besetzt sind und dort regelmäßig Revierkämpfe stattfinden“, sagt Krönauer.

Bund-Naturschutz-Experte will Probleme, die Biber verursacht, nicht kleinreden

„Mein Wunsch ist es, dass man ein wenig nachsichtiger und toleranter dem Biber gegenüber ist“, sagt er. Denn das Tier stelle eine Bereicherung dar, wenn es im Landkreis wieder Einzug hielte. Allerdings möchte er auch die Probleme, die der Biber teilweise verursacht, nicht kleinreden. „Es gibt einfach Orte, wo der Biber nicht hindarf.“ Um den Nager langfristig von solchen Bereichen fernzuhalten, sei es mit der Entnahme der Tiere allein nicht getan. „Sobald ein Bereich unbesetzt ist, siedelt sich sofort ein neuer Biber an“, erklärt Krönauer. Sinnvoller sei es hingegen deshalb, die Stelle „so zu gestalten, dass sie für die Nager nicht mehr attraktiv“ ist.

Prävention hat Vorrang vor Entnahme

Generell habe Prävention Vorrang vor der Entnahme, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen auf Anfrage mitteilte. Diese sei das allerletze Mittel – und auch nur dann, wenn sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtere. Da der Biber unter Artenschutz steht, dürfe er nur in seltenen Ausnahmefällen entnommen – sprich getötet – werden. Zum Beispiel, wenn die land- und forstwirtschaftliche Nutzung durch Überflutung beeinträchtigt wird. Weitere Gründe neben der Abwendung wirtschaftlicher Schäden sind der Schutz von Bau- und Verkehrsinfrastruktur sowie die Erhaltung heimischer Flora und Fauna. Im Falle dieser Zielkonflikte gelte es, pragmatische Lösungen für Mensch und Biber zu suchen. Hier können sogenannte Bibermanager weiterhelfen.

Das rät die untere Naturschutzbehörde, um den Biber fernzuhalten

Grundsätzlich profitiere die Natur aber auf vielfältige Weise von den Aktivitäten des „Baumeisters der Natur“. Wer nicht möchte, dass der Biber an den eigenen Bäumen seine Spuren hinterlässt, dem rät die untere Naturschutzbehörde zu Folgendem: Den unteren Teil des Stamms mit einem Drahtgeflecht umwickeln, sodass der Biber keine Angriffsfläche mehr hat.

Wie viele Biber nun im Bau an der Isar leben, lässt sich nur grob anhand der Biberaktivitäten in der Umgebung schätzen. In der Regel leben in einem Familienverbund maximal zwei Alttiere und zwei Generationen von Jungtieren zusammen. Das ergibt zwischen sechs und acht Tieren.

Von Franziska Selter

